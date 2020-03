Con el objetivo de mitigar el efecto de caída libre en la economía por la propagación del coronavirus, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, informó que desde la Casa Blanca se está trabajando en un estímulo económico masivo por medio de cheques.

Entre otras cosas la idea es enviar cheques a los estadounidenses en aproximadamente dos semanas para que los ciudadanos puedan contar con dinero en efectivo ante el cierre de fuentes de trabajo y la cuarentena.

El funcionario explicó que aún están pensando en cómo organizar el envío de los cheques pero que es lógico que el estímulo no será recibido por las personas que ganan grandes cantidades de dinero.

Este plan implicaría aproximadamente 850 mil millones de dólares que aún tienen que ser aprobados por el Congreso.

Pero no es lo único. La Casa Blanca propone que la legislación incluya apoyo a las empresas y para la industria de las aerolíneas con el objetivo de estabilizar aún más la economía.

De acuerdo con lo señalado por el secretario del Tesoro, ya se dio un paso para facilitar que las empresas puedan pedir dinero prestado y la Casa Blanca dio flexibilidad a los contribuyentes para retrasar los pagos del siguiente mes por 90 días extras.

De acuerdo con las cifras oficiales, 50 mil millones de dólares se destinarán a apoyar a la industria de las aerolíneas que se está recuperando de las cancelaciones masivas.

The Trump Administration is working with Congress on a significant economic stimulus plan to provide relief to American workers and industries. pic.twitter.com/ISeGyJiQIE

— The White House (@WhiteHouse) March 17, 2020