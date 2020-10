Agentes de San Diego matan a dos mexicanos y el consulado pide investigaciones

Recientemente, el cónsul mexicano de San Diego dio a conocer que el 23 de octubre se registró un incidente en el Puerto Fronterizo de Entrada en San Ysidro-Pedwest, donde oficiales de la Patrulla Fronteriza de San Diego, Estados Unidos, dispararon contra un hombre mexicano que lamentablemente falleció.

Por medio de un comunicado, el Consulado General en San Diego informó que agentes migratorios le quitaron la vida a una persona de nacionalidad mexicana. Por ello, también indicaron que el Departamento de Policía de San Diego se encargará de realizar una investigación por estos hechos.

Igualmente dieron a conocer que, como no han localizado a familiares de la víctima, ellos se encargarán de tomar acciones para asegurar la integridad del proceso para este caso.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su arma de fuego para detener a un sujeto que ingresaba ilegalmente al país vecino por el puerto de San Ysidro.

Sí, según esta organización estadunidense, al momento de la detención se produjo un altercado, por lo que el oficial disparó contra él. Después se dieron cuenta que el hombre tenía 30 años de edad y era de nacionalidad mexicana.

“Los agentes que estaban cerca y otros funcionarios del orden público respondieron de inmediato e iniciaron esfuerzos para salvarle la vida hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia, pero aproximadamente a las 6:25 p.m. el hombre fue declarado muerto en el lugar“, según el reporte de la Patrulla Fronteriza.

Initial Statement on an Agent-Involved Fatal Shooting in San Diego. pic.twitter.com/qqPbrvgtnr

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) October 24, 2020