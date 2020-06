“No merecen estar aquí”: La agresión de un empleado de inmigración en Florida contra jóvenes afroamericanas

El tema del racismo en Estados Unidos es sumamente delicado, ya lo vimos con el caso de George Floyd, por ejemplo. Pero parece que a pesar de las protestas, mensajes y discursos para acabar con este problema, algunas personas simplemente no entienden. Un empleado de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) fue captado agrediendo verbalmente a un grupo de jóvenes afroamericanas.

El video fue compartido en redes sociales el pasado jueves, aunque según la información del medio local The Palm Beach Post, el incidente tuvo lugar hace una semana, el domingo 14 de junio.

Las imágenes rápidamente se viralizaron por la indignación que genera ver a alguien tomando esa actitud, pero lo peor vino después cuando trascendió que el hombre en cuestión era Lee Jeffers, un empleado de los mencionados servicios de inmigración. La propia USCIS confirmó que el hombre trabaja para al agencia federal horas más tarde.

El medio antes citado relató que Breonna Nelson-Hicks, una chica afroamericana de 15 años de edad que vive con sus abuelos en la misma zona residencial donde habita Lee Jeffers, fue visitada por unas amigas el fin de semana pasado. Y fue cuando el grupo de chicas circulaba en un carrito de golf por la zona que el empleado de inmigración comenzó a seguirlas, insultarlas e incluso estuvo a punto de golpear su vehículo.

The video is certainly disturbing, and we are working to get all available information in considering what action, if any, may be appropriate for the agency to take.

— USCIS (@USCIS) June 18, 2020