Ya llegó el fin de año: la Navidad, las posadas y el aguinaldo. El aguinaldo es una prestación laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo mexicana que te tienen que dar sí o sí.

Pero ¿qué pasa si en tu trabajo se hacen los que la virgen les habla y no te pagan el aguinaldo? ¿a dónde puedes ir?

Foto: Pixabay

¿Qué puedo hacer si no me quieren dar el aguinaldo?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo es un derecho que tienen las y los trabajadores en México una vez por año, al final.

Tiene que pagarse antes del 20 de diciembre y debe ser, como mínimo, lo equivalente a 15 días de salario mínimo. No necesitas tener un año cumplido para que te toque aguinaldo, se tiene que calcular también según los días trabajados.

Pero ¿qué pasa si en mi trabajo no me quieren pagar el aguinaldo o ya pasó la fecha límite y todavía no cae?

La ley es bien clara: es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma, y si no lo cumple podrá recibir una multa. Entonces, si ya pasó el 20 de diciembre y no te han pagado, o ya de plano te dijeron que no habrá aguinaldo por las perlas de la Virgen, ojo con esta información.

En cualquiera de estos casos puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). La procuraduría ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica.

Allá un abogado te brindará asesoría legal gratuita y personalizada. Tienes un año para exigir estas prestaciones a partir de que ya te toquen.

Foto: Profedet

Recuerda que el aguinaldo es una de las prestaciones mínimas a las que tienes derecho: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, prima dominical, días de descanso, licencia de maternidad, licencia por adopción, periodo de lactancia, licencias de paternidad y adopción, prima de antigüedad, prestaciones privadas por renuncia, prestaciones que se generan por despido injustificado y participación de utilidades.

No te pueden decir que no te van a dar aguinaldo, que te lo van a cambiar por algún otro beneficio, que te van a dar menos, ni nada.