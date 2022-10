Y no es que esto sea nuevo: según los conocedores, es común que un agujero negro libere al animal después de despacharse una estrellita. Sin embargo, la actividad que está registrando la mencionada región finita del espacio es inusual…

Más que eso: “Súper inusual”, señala la astrónoma del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, Yvette Cendes.

Foto: NASA

De acuerdo con UNAM Global, investigadores detectaron la nada común actividad del agujero negro mientras estaban probando la potencia del muy potente radiotelescopio Very Large Array, en Nuevo México. Ahí, un agujero negro destacó entre dos docenas revisados.

Según lo reportado por los astrónomos, dicho agujero emitía energía a una velocidad inusual y, muy especialmente, en un momento no visto antes: dos años después de triturar una estrella.

“Nunca habíamos visto esto antes en este grado”, indicó la también autora del artículo en el que se explica más a detalle el evento: “A Mildly Relativistic Outflow Launched Two Years after Disruption in Tidal Disruption Event AT2018hyz”.

A grandes rasgos, lo fascinante del hallazgo es que, como ya se mencionó, cuando los agujeros negros devoran estrellas, emiten energía (lanzan sus eructos) casi de inmediato… y por inmediato nos referimos a meses después. Este agujero lo está haciendo aproximadamente a dos años de engullirse la estrellita.

De acuerdo con CEndes, esta es la primera vez que un evento de este tipo (salida de energía de un agujero negro) se ve a esta velocidad: a más o menos la mitad de la velocidad de la luz.

Imagen del espacio / Foto: Voyage

“La mejor estimación que tenemos es que aproximadamente dos años después de que este agujero negro se comiera la estrella es cuando comenzó este flujo de salida, y eso es realmente emocionante. Nunca antes se había visto”.

Para dejar más que intrigado al respetable, la especialista señala que no se tiene una respuesta respecto a qué pudo causar tan lenta “digestión” del agujero negro. Sin embargo, quizás pronto den con la causa.. para empezar, ya descartaron lo que no la causó.

Foto: Getty Images

Una interrogante que merece ser despejada luego de esta información es respecto a la creencia de que nada que entra en un agujero negro puede salir. Según esto, entonces sí existe la posibilidad… sin embargo, la especialista aclara:

“Hay un punto en el que te acercas demasiado a un agujero negro y ya no puedes escapar de él, eso se llama horizonte de eventos. Pero este material nunca cruzó ese límite, según nuestras mejores estimaciones”.

Lo que sucede con el material “eructado” es que éste (o sea, la estrella) se acercó lo suficiente al agujero negro para ser triturada, no obstante, nunca cayó al mencionado punto sin retorno. Este dato también abre nuevas vías de investigación.