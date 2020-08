AHMSA rechaza que vaya regresar dinero de Agronitrogenados como dijo AMLO

En una declaración para seguir haciéndose güey con el enjuiciamiento de expresidentes, AMLO dijo que, independientemente de entambar a los que han hecho daño a la nación, lo importante para él es que sea reparado el daño mismo… y ¡ah, que chingón!, AHMSA estaba dispuesto a regresar el dinero que, supuestamente, le transó al gobierno federal… “estaba”, porque la realidad es otra.

Luego de que AMLO aseguró que los nuevos accionistas de Altos Hornos de México (AHMSA) habían agarrado la onda y estaban por devolver algunos de los millones de dólares que el gobierno federal les dio por su p*nche planta chatarra (Agronitrogenados), la firma salió a desmentir tal cosa. “La empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio”, señaló AHMSA en comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

“Claro que aceptamos la devolución como reparación de daño”, decía AMLO

El fin de semana, el presidente López Obrador difundió un mensaje en el que acusó que los gobiernos anteriores causaron un daño económico a la nación por más de 20 mil millones de pesos. Ante tal cifra, una periodista le preguntó durante la mañanera, “¿Usted cree que este tamaño del quebranto pueda servir para que se acuse a los expresidentes de traición a la patria?”

Aunque muchos pensarían que sí… AMLO recurrió al clásico “que lo decidan otros” y, tras echarse una larga anécdota histórica, remató diciendo que lo importante es la devolución del dinero. “Porque, en efecto, es mucho”.

“Afortunadamente, me han estado informando que ya hay nuevos accionistas en AHMSA y uno de ellos me mandó decir que están en la mejor disposición de devolver el dinero, y nosotros claro que aceptamos la devolución como reparación de daño”.

Ni siquiera hay nuevos socios, dice AHMSA

Sin embargo, para AHMSA no hubo tal daño. Según el comunicado de la empresa, los acuerdos establecidos para la compra-venta de Agronitrogenados “fueron cumplidos a cabalidad”… y, es más, hasta todavía se les debe dinero. “A la fecha se adeudan a la empresa más de 9 millones de dólares por una retención arbitraria y sus intereses”.

Para acabar de desmentir al presidente, AHMSA aclara que no cuenta con nuevos socios. Sí los han buscado, pero debido a la quemadota que les puso el gobierno federal con “acusaciones sin sustento”, hasta el momento no se ha se ha firmado nada con posibles nuevos accionistas… en pocas palabras, no hay nuevos personajes que puedan decidir lo que hará la firma. Ya saben, cosas como devolver dinero por acuerdos anteriores.