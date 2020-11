Ahora grupo armado balea casa del alcalde de Acayucan, Veracruz

Esta agresión en contra del edil de Acayucan se registra a casi una semana del asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz. Por si las dudas, la victima irá a la ventanilla correspondiente, a hacer su “petición formal”… a ver si así el gobierno del Estado ofrece ayuda.

De acuerdo con diversos medios, el domicilio del alcalde de Acayucan, Veracruz, Cuitláhuac Condado Escamilla fue baleada la madrugada de ayer, martes 17 de noviembre. Según El Universal, el edil no quiso responsabilizar a nadie del ataque en su contra… sin embargo, no descartó que todo sea debido a que hace unos días solicitó la intervención del gobierno estatal para calmar la violencia de la región.

“Las razones exactas no las sé, podría ser por las declaraciones que he estado haciendo hace algunos días, he pedido primero la intervención del gobernador hace varias semanas, que haya cese la violencia que está prevaleciendo en el Estado“.

Por su parte, La Jornada indica que horas antes de atacar la casa del alcalde de Acayucan, el grupo armado fue contra negocios del municipio. Estos actos no habrían sido con armas de fuego, sino arrojando bombas molotov en contra de los establecimientos.

Una versión extraoficial del diario indica que el grupo armado dejó una cartulina con un mensaje para el edil de Acayucan. Se ignora qué decía, pero el funcionario no dejó así nomás el asunto y advirtió que interpondrá la denuncia correspondiente.

Agresión en Acayucan ocurre a días del asesinato de alcaldesa de Jamapa

La semana pasada, la alcaldesa veracruzana Florisel Ríos fue secuestrada y asesinada. Según audio difundido por Reforma, antes de estos terribles hechos, Ríos se comunicó con el gobierno del Estado para solicitar ayuda en seguridad (cof, así como ahora la solicita el de Acayucan, cof). Lamentablemente, la ayuda no llegó.

Un día después del asesinato, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, justificó a su administración, asegurando que la petición de la alcaldesa de Jamapa no fue “formal”. “Es que pedía que cubriéramos a su marido, ¿cómo lo vamos a hacer, si tenía una orden de aprehensión?”