Que ahorre el empleado, el patrón no debería contribuir a las pensiones: Salinas Pliego

Ayer, nuevamente Ricardo Salinas Pliego se echó encima a muchos de los que no comparten su visión privilegiada del mundo. El gurú del “échaleganismo” ya lo había hecho antes, al expresar que no entendía por qué la banda no salía a chambear en plena pandemia y ahora lo hace por no comprender por qué él, como patrón, tiene que abonar para el ahorro del retiro de sus trabajadores…

“¿Y yo por qué?, si ni de mi familia son” pudo haber titulado a la publicación que hizo en su blog personal en la que, a grandes rasgos, cuestionó que el patrón tenga que aportar para la pensión de los trabajadores… ¿pooooorrr? Si por hacerlo no gana nada. Mucho hace con darles chamba. “Para el patrón, cualquier contribución a la pensión del trabajador es sólo un impuesto más”, lamentó el magnate.

Para Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios consentidos de la 4T, el único que tiene la responsabilidad de “sacrificar” su dinero para disfrutar en un futuro del ahorro es, exclusivamente, el trabajador. “El pensionado. Él y sólo él tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno”, sentenció tajante el empresario dueño de Grupo Salinas.

Además de pensar que los patrones no deberían de andar pensando en las pensiones, Salinas Pliego señaló lo mismo aplicaría para el caso del Estado, considerando que el Estado se sostiene con los impuestos de los contribuyentes… bueno, cuando son pagados y no evadidos, como él comprenderá.

Para Salinas Pliego, todo aquel que diga que el Estado tiene la obligación de contribuir para el retiro de los trabajadores es porque no tienen varo… digo, porque son ignorantes.

“Desconocen que es imposible crear prosperidad por decreto y ponen en riesgo el pacto intergeneracional que nos obliga a dejar un mejor mundo para nuestros hijos y nietos”, agregó en un texto titulado “Tu pensión no es gratis”, en el que también defendió las altas comisiones que cobran administradoras de fondos para el retiro (cof, como Afore Azteca, cof)… señalando que lo que realmente afecta al ahorro es la política de manipular a la baja las tasas de interés y “las reglas del llamado “régimen de inversión”.

¿La propuesta de Salinas Pliego?

Fácil: “Ahorrar por lo menos el 20% de nuestros ingresos y canalizar esos recursos a proyectos de inversión de largo plazo, como activos inmobiliarios y acciones de empresas de calidad, dejando sólo una mínima parte invertida en deuda gubernamental”.

Si pasa lo anterior, sólo así, Salinas Pliego –como patrón– estaría gustoso de pagar para el ahorro de los trabajadores. Pero nomás una parte… si no, no le sale.

Pues así está el asunto: así que ya sabes amiguito, si eres empleado de Grupo Salinas, tienes que ir contemplando que Ricardo Salinas Pliego no te va a echar la mano para que tengas un retiro digno. Si lo quieres, tendrás que comenzar a ahorrar del jugoso sueldo que te paga… y así varios empresarios.