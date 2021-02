Es en serio… gobierno lanza campaña de ahorro de energía “Apaga un foco”

Mucho jijiji, jajaja con eso de ya o gastar tanta luz por la noche, pero la petición de AMLO sì fue muy en serio. Tanto que ya hasta hay campaña oficial y toda la cosa.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, presentó en sus redes sociales la campaña del gobierno federal para incentivar a toda la población (de todo el país, por supuesto) a reducir el consumo de energía. Aunque las autoridades dicen que ya no hay tanta bronca, luego de los apagones de inicio de semana en el norte del país, esto es señal de que como que no.

“El ahorro de energía eléctrica beneficia al medio ambiente y en estos momentos de emergencia ayuda a la estabilidad del sistema eléctrico nacional”, señaló Jesús Ramírez al compartir la imagen de la campaña “Apoya un poco, apaga un foco”.

Por su parte, en la cuenta del Gobierno de México se indicó que la problemática energética que atraviesa el país es temporal… nomás por los frentes fríos que se han registrado en el norte del país, que es donde más ha pegado el desabasto de energía. “Evita consumos de luz innecesarios. Optimicemos los recursos y cuidemos el planeta”.

Habrá más cortes de energía si se extiende desabasto de gas natural

En la mañanera de ayer, AMLO pidió a la población en general a reducir el consumo de energía, especialmente por las noches, esto con el fin de que las reservas no sean afectadas por la suspensión de importación de gas natural proveniente de Estados Unidos, la cual concluirá (según) en unos cuantos días… peeero, por si las dudas y para que no afecte a más zonas, mejor ir apagando las luces innecesarias.

“Si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre”, pidió AMLO en la conferencia mañanera, en la que aseguró que el problema que esta semana se presentó en el norte del país ya fue resuelto y, por lo tanto, no habrá más apagones. Ahora lo que se debe hacer, dijo, es trabajar en que México ya no sea dependiente de energía proveniente del extranjero.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), no fue tan optimista como el presidente y señaló que si el tema del suministro de gas natural no se regulariza, no hay duda que seguirá habiendo cortes de energía… nomás que, para no agarrar desprevenida a la banda, serán rotativos y en las horas en que más demanda hay.

Así como el presidente, el director de la CENACE señaló la importancia de bajarle al consumo de luz por las noches. Eso ayudaría a que el escenario que se prevé ante la falta de gas natural de EU no sea tan gacho.