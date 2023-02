Por si andan mucho con el pendiente de quién viaja por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)….

Hace algunas horas el AIFA publicó en su cuenta de Twitter un video promocional sobre lo chido que es viajar por ese aeropuerto usando la opinión de Sabrina Sabrok.

¿De quién?

Foto: AIFA

Sabrina Sabrok prefiere el AIFA

“Hola, hola, qué sorpresa que nos estén visitando en el Aeropuerto, gracias por su elección ¿Con quién tenemos el gusto?”, se escucha que dice la mujer que está grabando el video.

La actriz de contenido para adultos explica que viene del Estado de México, junto con su esposo, y que siempre elige ese aeropuerto porque “les encanta”.

Sabrok explica que gusta el AIFA porque es un moderno, está “calientito”, tiene aire acondicionado y también “le gustan los baños”.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Recuerda que su primer viaje fue a Monterrey y que estuvo muy bien. Dice luego que esta vez van a viajar a Guadalajara porque ella se va a operar allá y dijo “no, yo quiero viajar por el AIFA”.

“El aeropuerto está muy lindo, yo se que han salido noticias malas sobre el aeropuerto y nada que ver, o sea no sé de donde sacan todo eso, si es para perjudicar o qué pero la verdad es que el aeropuerto está muy moderno y aparte hay poquita gente, uno se siente cómodo, no hay problema, me encantó“.

Muy orgánico el asunto.