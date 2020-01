Seguro leyeron el chisme tuitero de esta semana… pero si estuvieron desconectados, aquí les contamos que este 2020 lo arrancamos con una curiosa confesión que se hizo viral. Una chava contó que se metió un diente de ajo en la vagina y lo extravió por un ratito. Luego luego empezaron las burlas por este extraño estilo de medicina alternativa y aunque algunos sí se pasaron de lanza con sus mensajes violentos, la verdad es que a todo mundo le quedó la duda. ¿Neta sirve de algo o nomás perdió el tiempo con esta extraña marinada?

Nosotros no te vamos a decir qué puedes o no puedes hacer con un diente de ajo (o con tu vagina), pero la doctora Jennifer Gunter tiene toda una carrera explicándolo.

Tal vez no conozcas a esta obstetra y ginecóloga, pero tiene una serie de libros y publicaciones en medios tan reconocidos como el New York Times en los que te explica literalmente las cosas que no debes de poner en tu vagina. Le ha dedicado capítulos enteros al jugo de limón, al yogurt, al orégano y hasta el Vick VapoRub. Ouch… mil veces ouch.

La cosa es que sin conocer a la nueva tuitera consentida de los mexicanos, hace unos meses la doctora Jennifer Gunter publicó algo que nos va a servir bastante esta tarde.

En su cuenta de Twitter (@DrJenGunter), la especialista describió las razones por las que, a menos que quieras espantar vampiros, no sirve para nada meterte un ajo en la vagina. Según su investigación, esta práctica no ayuda a limpiar infecciones, tampoco hace absolutamente nada por la flora vaginal y mucho menos es una curación mágica que te quita la gripa, el cuerpo cortado o el dolor de espalda.

Why you should not put garlic in your vagina.

A thread.

Garlic contains allicin, in THE LAB it MAY have antifungal (i.e. anti yeast) properties. This is in a lab, not even in mice. Just a dish of cells. Your vagina is not a dish of cells. #vaginaisanogarliczone 1/8

— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) April 23, 2019