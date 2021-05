Al menos 115 mil trabajadores de salud han muerto durante la pandemia de COVID: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este lunes 24 de mayo que al menos 115 mil trabajadores de salud han muerto en todo el mundo durante la pandemia de COVID. Sí, o al menos ese es el cálculo que ha realizado este organismo mundial.

Durante una conferencia este lunes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, al menos 115 mil trabajadores de salud han muerto a causa de COVID.

Al respecto, al iniciar la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud, su dirigente indicó lo siguiente: “Muchos se han infectado, y aunque los informes son escasos, estimamos que al menos 115 mil trabajadores de la salud y el cuidado han pagado el precio máximo al servicio de los demás”.

“Many have themselves become infected, and while reporting is scant, we estimate that at least 115,000 health and care workers have paid the ultimate price in the service of others”-@DrTedros #WHA74 #SupportHealthCareWorkers

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 24, 2021