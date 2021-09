¡49 mil dólares! En Alaska organizan lotería para que la gente se vacune contra COVID

Hay países como Estados Unidos o Grecia que han recurrido a los incentivos económicos para que la gente se vacune contra el COVID-19. En un asunto más local, el estado de Alaska anunció un premio por 49 mil dólares —algo así como 974 mil 610 pesos— para quienes recibieron la vacuna y será vía la lotería.

¿Cómo está el asunto allá en Alaska? Esta semana la Cámara de Comercio estatal anunció que está organizando una lotería semanal con un premio de 49 mil dólares —que será repartido entre personas adultas y adolescentes— y que será vigente hasta el 30 de octubre de este 2021.

El GiveAkaShot o bueno la lotería de Alaska oferta esos 49 mil dólares en un intento para reactivar la economía local y garantizar que todo esté bajo control, ya con la gente vacunada —de hecho, también para incentivar a los residentes de este estado a que se vacunen.

Se supone que las inscripciones para la lotería son hasta antes del 11 de septiembre, peeeeero sólo puede aplicar la gente que fue vacunada antes del 2 de este mes.

Las personas participantes del GiveAkaShot serán divididas en grupos de 18 años y más y adolescentes de 12 a 17 años, así que aquí habrán dos ganadores o ganadoras por semana: las personas mayores de 18 y adolescentes.

Para este último grupo habrá otro sorpresón porque la lotería implica un fondo de ahorro para seguir sus estudios y eso no es todo, porque la familia también saldrá premiada, más bien, los papás y las mamás o tutores.

A este grupo el gobierno de Alaska lo premiara con 10 mil dólares —alrededor de 198 mil pesos— si ya recibieron una de las vacunas contra COVID-19. ¿Qué tal?

El dinero para esta lotería, por cierto, fue tomado de los fondos federales mediante el Departamento de Salud de Alaska.

Alaska: Don’t miss your shot to win $49,000! This morning, we announced the #GiveAKaShot Sweepstakes, which gives vaccinated Alaskans an opportunity to win for helping protect our economy and their friends and family. Learn more ➡️ https://t.co/1U3jvditoq.

— Alaska Chamber (@alaskachamber) September 2, 2021