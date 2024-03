Lo que necesitas saber: Alberto Fernández gobernó Argentina de 2019 a 2023, dejando una administración en profunda crisis económica... y con una desaprobación a su mandato del 70%.

Alberto Fernández dejó de ser presidente de Argentina hace apenas un par de meses y, al menos hasta México, no sonaban acusaciones en su contra. Así que no deja de caer de sorpresa que, de un momento a otro, el exmandatario ya hasta fue imputado por el delito de malversación de fondos (y otras cositas).

Alberto Fernández, expresidente de Argentina / Foto: Getty Images

En escándalo de seguros se habla de manejo de 20 millones de dólares

Alberto Fernández fue imputado debido a una investigación que se atribuye El Clarín. De acuerdo con el diario argentino, durante su cargo, el expresidente armó un negocio con la contratación de seguros, por lo que se le acusa de malversación de fondos públicos, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

De acuerdo con El País, el escándalo de seguros en el que está envuelto Alberto Fernández es por 20,000 millones de pesos, los cuales equivalen a casi 20 millones de dólares.

Foto: Presidencia.

Los delitos, indica El Clarín, se habrían ejecutado a partir de un decreto presidencial firmado en 2021, con el cual se ordenó que todos los organismos públicos la contratación de seguros en Nación Seguros, perteneciente a Banco Nación, una institución del Estado.

Y, aunque la contratación pudo haber sido de manera directa, las investigaciones señalan que se recurrió a intermediarios… ¿y quiénes fueron tales intermediarios? Puessss, supuestamente, amigos del expresidente, quienes se llevaron millonarias comisiones.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner // Foto: El Clarín

Por lo anterior, además del expresidente Alberto Fernández, también fueron imputados El extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, secretaria del exmandatario.

Alberto Fernández dice no tener problema en ser investigado… pero no mete “las manos al fuego” por nadie

Ahora la fiscalía argentina se encargará de comprobar lo que reveló El Clarín: para empezar,ya se le pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia aportar todo lo relacionado con el decreto presidencial de Alberto Fernández.

Por otra parte, Seguros Nación deberá mostrar todos los contratos firmados con reparticiones públicas a partir del del decreto identificado como “823/2021”.

Foto: Ricardo Ceppi/ Getty Images

Tras conocer las acusaciones en su contra, el expresidente Alberto Fernández se deslindó… pero no negó que la malversación pudo ocurrir, ya que el decreto existe. “Sólo pongo las manos al fuego por mí”, aclaró el expresidente en entrevista con Radio La Red.

“Este decreto pasó por todos lados. No fue un invento mío (…) Es un convenio entre el ANSES y Nación Seguros. Ese decreto es para que beneficie a todos los que tienen seguro, no para otros”, agregó Alberto Fernández, aclarando que el hecho de ser imputado no lo hace casi culpable… sino objeto de investigación y, para él, que se investigue está bien.

Alberto Fernández sólo gobernó Argentina durante un periodo. Decidió no ir por la reelección, debido a… bueno él no lo dijo, pero se preveía su derrota: se fue con un índice de desaprobación del 70%.

Te puede interesar