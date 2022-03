Alcalde de Culiacán dijo que ‘la mujer propicia que le causen daño’ y acusa a medios de “sacarlo de contexto”

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, fue blanco de señalamientos y críticas luego de dar una declaración donde hacía alusión a que las mujeres son culpables de la violencia que sufren. Y luego, al ser cuestionado por la prensa local sobre eso, atacó al medio que publicó sus declaraciones y lanzó amenazas contra la prensa en general.

Lo que dijo el alcalde de Culiacán sobre los feminicidios de su entidad

Pasa que el alcalde de Culiacán (sí, el mismo que puso a AMLO en un mural junto a personajes ilustres de nuestra historia), dijo esta semana que la mujer “propicia que le causen daño”; eso, por no atender las recomendaciones básicas de seguridad. Puso el ejemplo de mujeres que aceptan verse con exparejas para arreglar los problemas y son atacadas en dicho encuentro.

“Sí hay convicción e intenciones de proteger a las víctimas de un delito, principalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero repito, me preocupan más los niños, niñas y adolescentes que los adultos porque muchas veces, y no se trata de revictimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso a las recomendaciones“, dijo Jesús Estrada Ferreiro, según palabras retomadas por El Sol de Sinaloa.

“Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle (…) sale un sujeto, el tipo con armas y todo, la asesina y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho (…) osea hace falta que nosotros como autoridades capacitemos a las víctimas, las aconsejemos de qué tienen que hacer y no hacer para que no corran riesgo, no todo depende del policía”.

Tras sus palabras, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloeneses compartió un comunicado donde expresaron su postura en contra de las declaraciones de Ferreiro: “Este tipo de declaraciones abonan a los procesos de impunidad y validan conductas violentas contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en el municipio y el estado. Ante esto, exigimos una disculpa pública y que se asegure la capacitación del C. Presidente en el tema”.

Dice que alteraron su declaración y que los medios deben “atenerse a las consecuencias”

Pero como te decía, al ser cuestionado por la prensa sobre sus palabras, el alcalde de Culiacán se le fue con todo a los medios de comunicación. Dice que alteraron su declaración, que no dijo lo que dijo, que no piensa disculparse por nada y hasta amenazó con que habrá consecuencias.

Sobre la declaración hecha acerca de la violencia de género, dejo aquí mi declaración, no malinterpreten. Conozco la ley y por eso mismo sé quienes tienen el deber de atender esto, es también necesario que las mujeres no se callen y se asesoren para salir del círculo de violencia pic.twitter.com/DypwHL8mVh — Jesús Estrada Ferreiro (@estradaferreiro) March 2, 2022

“El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben”, señaló. “La alteraron completamente (su declaración) y eso es lo que le criticó a los medios, me vale madre lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias”.

¡Que no sean pend…!

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro estalla contra los medios de comunicación por ser exhibido cuando dijo “La mujer misma propicia que les causen el daño, porque no hacen caso a las recomendaciones.” pic.twitter.com/n4D6zoOb76 — Circulo Rojo (@enelcirculorojo) March 3, 2022

Esta no es la primera vez que el alcalde de Culiacán se mete en camisa de once varas por sus declaraciones sobre la violencia contra las mujeres. El funcionario también dijo alguna vez que él “no las violó” cuando le cuestionaron sobre las agresiones sexuales en la entidad. A continuación te dejamos la info de esa ocasión.