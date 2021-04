Alcalde de Nueva York anuncia que ciudad reabrirá al 100% el 1º de julio

En Estados Unidos las cosas van demasiado bien con la vacunación, tanto así que las autoridades de una de las principales ciudades (o sea, Nueva York) tiene la intención de regresar a la normalidad al 100% dentro de un par de meses.

“Estamos listos para que las tiendas abran. Negocios, oficinas, teatros, con toda la fuerza”, aseguró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en entrevista para la cadena MSNBC.

De Blasio recordó que hace un mes señaló que la carrera entre la vacunación y las variantes del COVID-19 iba ser definitiva para un eventual regreso pleno a las actividades. Y bueno, según lo que tiene de información el alcalde de Nueva York, la carrera ha sido ganada por las vacunas… mejor dicho, está en camino de hacerlo.

“La vacunación está ganando esta carrera … 6.3 millones de vacunas, el COVID está cayendo en picada“, presumió. “Este será el verano de la ciudad de Nueva York. Verás actividades increíbles, actividades culturales que regresan. Creo que la gente va a acudir en masa a la ciudad de Nueva York porque quieren vivir de nuevo“.

“Our plan is to fully reopen New York City on July 1” —@NYCMayor pic.twitter.com/2CqSC9XqJr

— Morning Joe (@Morning_Joe) April 29, 2021