Lo que necesitas saber: Según la alcaldesa, asistió el encuentro de México como "invitada" del fanfest... aunque no dio detalles al respecto.

Por lo visto, la “austeridad” del gobierno de México —esa que tanto se han encargado de presumir— no aplica para todos los servidores públicos.

Y es que mientras miles de personas se quedaron sin boleto para asistir a algún partido del Mundial en el Estadio Ciudad de México (debido a los altos costos), la alcaldesa de Cuautitlán acudió al encuentro de México vs. Ecuador.

Alcaldesa de Cuautitlán en partido de México // Facebook: Juanita Carrillo

Alcaldesa de Cuautitlán asiste al partido de México vs. Ecuador en CDMX

Este martes 30 de junio, durante el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México, los aficionados vieron entre las gradas nada más y nada menos que a Juana Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán.

Lo más curioso de toda la situación es que fue la misma presidenta municipal la encargada de mostrar su asistencia al partido mediante algunas transmisiones en vivo en sus redes sociales.

Eso sí, las críticas no hicieron falta en los comentarios —que la mandataria decidió limitar—. Mientras algunos le pedían atender los problemas del municipio, otros le cuestionaron su presencia en el partido.

Además de que las acciones de la servidora pública han sido completamente contrarias al llamado de “austeridad” que en repetidas ocasiones ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum (y que muchos otros funcionarios tampoco han seguido).

Alcaldesa responde a críticas y asegura que asistió como invitada

Minutos antes de que comenzara la polémica de su asistencia en el partido de México, la misma alcaldesa ya había compartido en redes una selfie acompañada de un texto en el que aseguraba que había sido invitada.

“¿Y si, si? Agradezco a la organización del fanfest por traernos a apoyar a la selección como invitada, ya que Cuautitlán fue sede de la Copa del Mundo. Tenemos sorpresas para Cuautitlán si México gana. Cuautitlán es tan grande como México”, señaló.

En fin. Parece que cada vez será más frecuente escuchar a los políticos y funcionarios mexicanos justificar algunas de sus acciones como “invitaciones”.