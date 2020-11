“Ellas lo solicitaron”: Alcaldesa de Guaymas explica entrega de palas a madres buscadoras

Esta semana se dio un caso que causó mucha molestia a todos… enserio, a todos. La alcaldesa de Guaymas presumió en Facebook la entrega de palas, cubetas y todo un kit para que las madres de personas desaparecidas en Sonora, del colectivo ‘Guerreras Buscadoras’, pudieran pues, continuar buscando a sus familiares.

La indignación se dio porque no tendrían que ser las madres de los desaparecidos quienes los busquen… eso le corresponde a las autoridades. Entonces, que las autoridades hagan entrega de palas nuevas como si así compensaran que no sean ellos quienes se encarguen de prevenir las muertes o encontrar a los desaparecidos, pues no le gustó a nadie.

La polémica entrega de palas en Guaymas se dio el pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Pero bueno, a pesar de que todos nos fuimos con la finta de que el Ayuntamiento se pasó de lanza por tener tan brillante idea, parece que no fue así.

‘Guerreras Buscadoras’ solicitaron las palas entregadas por la alcaldesa de Guaymas

La alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, ya salió a explicar que la idea no vino de ella ni de su administración, sino que fueron las propias mujeres que conforman el colectivo ‘Guerreras Buscadoras’ quienes solicitaron el equipo para continuar con su labor.

A través de una transmisión en vivo para el programa “La Agenda”, de la plataforma Punto Informativo, la alcaldesa de Guaymas explicó junto con integrantes del colectivo que ellas pidieron el kit de palas y cubetas, y que la información de este apoyo fue malinterpretado en medios y redes sociales.

“Hemos recibido llamadas de todas partes del mundo, de España y de todos lados han estado tratando de decir que esto que hicimos fue una acción de burla, que no corresponde“, indicó Sara Valle durante su participación. La alcaldesa explicó que las acciones de su administrador “visibilizan” la labor de las madres buscadoras, a diferencia de lo que pasa en otros lugares.

La solicitud se hizo varias semanas antes

Por su parte, Cinthya Maritza Gutiérrez Medina, integrante de ‘Guerreras Buscadoras’, confirmó que ellas hicieron la solicitud del apoyo a través del Instituto de la Mujer hace unas tres semanas, y éste les respondió una semana antes de la entrega para informarles del evento donde recibirían el apoyo solicitado. “Quisiera que la foto de mi hijo se hubiera viralizado, así como se viralizó este acontecimiento”, indicó la mujer.

La alcaldesa explicó que el apoyo que se le da a las madres que se ven en la necesidad de buscar a sus familiares desaparecidos, también se ha hecho en lo que se refiere a vehículos, gasolina y otras cosas necesarias para su labor.

Sara Valle finalizó su intervención diciendo que todo el escándalo que se hizo por la entrega del kit de exploración para las madres buscadoras en Guaymas es una manera más de “denostar a su gobierno”, una manera más de “golpear su trabajo al frente del gobierno municipal”.