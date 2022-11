¿Los abogados o los militares? Pues parece que Alejandro Encinas agarró parejo: según él, los que ahorita lo denunciaron ante la FGR por, presuntamente, fabricar evidencia del caso Ayotzinapa es nomás para distraer su implicación en el caso.

Y, según Encinas, de forma un tanto desinformada: sin saber siquiera cuál es la función que desempeña la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que él encabeza.

Foto: @SEGOB_mx

“No puedo permitir que se manipule y desinforme sobre el trabajo que desempeñamos”, señaló Encinas en el video que compartió en redes como respuesta a la reciente denuncia hecha por militares. ¿Cuál? Una en la que se acusa que la Comisión que encabeza Encinas fabricó pruebas en su contra.

De acuerdo con Encinas, la bronca no debería ser con él y su equipo de trabajo ya que, en primer lugar, ellos nomás echan la informes de sus hallazgos y es la Fiscalía General de la República (FGR) la que se ha encargado de checar la información y, con ella, sustentar las imputaciones contra los militares ante los tribunales.

Pa’pronto, según Encinas, los datos que ha presentado la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, ni siquiera forman parte de los casos que la FGR ha armado. “La Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba y el Poder Judicial de la Federación ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados”.

Por lo anterior, el barbado funcionario asegura que lo que hay en contra de los militares detenidos se sustenta “con base en evidencia sólida y contundente, lo cual ha sido confirmado por un juez al vincularlos a proceso”.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Alejandro Encinas no inhibe las intenciones que tienen los militares de librar las acusaciones que hay en su contra por su probable participación en la desaparición de los 43 normalistas… peeeeero nomás les recuerda que el trabajo de él y la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa no afecta de ninguna manera la presunción de inocencia ni al debido proceso (como aparentemente se ha insinuado).

“No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”, aclara Encinas respecto al verdadero papel que él y la comisión que lidera tiene en el caso Ayotzinapa. “Informar a la sociedad sobre los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones”.

Foto: @A_Encinas_R

Ya un poco más enchilado, en su mensaje Alejandro Encinas señaló que las declaraciones que han hecho los abogados de los militares detenidos son nomás para “confundir y distraer la atención” sobre lo importante: la participación de los uniformados en los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

“Las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes y, en su caso, aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos a diferencia de quienes buscan enturbiar el proceso fuera de los tribunales”, agregó Encinas como pedradota directa a los defensores de los militares y de quienes han filtrado información en medios del caso.

Foto: Pie de Página/ @AlexisR96410530

“Debemos distinguir las funciones que corresponden a la comisión de las funciones de la Fiscalía: la comisión tiene por objeto otorgar asistencia a los familiares, investigar los hechos para conocer la verdad y buscar a los estudiantes”, explicó Alejandro Encinas.

Y bueno, ¿hay la posibilidad de que el contenido del informe que se presentó en septiembre tenga información falseada? No, no y no: según el funcionario, nada de lo que ha recabado la comisión ha sido fabricado.