Alemán Magnani no está huyendo… está en Francia, aclara abogado

¿Ya ven?, ustedes de mal pensados, creyendo que el nieto del expresidente Miguel Alemán ya se peló. Pero no… aunque seguramente no tiene planes de regresar al país.

Luego de liberarse una orden de aprehensión por defraudación en contra de Miguel Alemán Magnani, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que éste salió del país desde enero… “ya se peló”, pensaron muchos; si embargo, ahora los abogados del empresario han revelado su paradero y qué tanto hace por allá.

De acuerdo con Reforma, Alemán Magnani se encuentra en Europa… donde ya vive y trata de buscar fondos de inversión que lo ayuden a hacer frente a la situación que atraviesa su empresa, Interjet… además de atraer lana para iniciar nuevos proyectos. “Claro, tomó una nueva residencia, está en Europa, está en Francia”, señaló Javier Mondragón, abogado del empresario.

Según el representante legal de Alemán Magnani, éste aprovechó que su mamá, Christiane Magnani Martel, es francesa para asentarse en la tierra de Zinedine Zidane… no tuvo, entonces, que hacer ningún trámite: él tiene nacionalidad francesa, así como pasaporte de la Unión Europea.

Aunque uno pudiera pensar que el empresario se fue a Europa para evadir la justicia, el abogado recordó que su cliente abandonó México cuando sobre él no pesaba ninguna orden de aprehensión. “No está corriendo, no está escondiéndose. Está usando sus tarjetas de crédito, él vive una vida normal, no está huyendo de nadie”.

Muy convenientemente se fue para Francia… ya que, según indica Reforma, el acuerdo de extradición que México tiene con este país impide que sean extraditados sus nacionales (caso de Alemán Magnani, quien tiene nacionalidad francesa). Así que a lo más que se podría aspirar es que el nieto del expresidente sea juzgado por los hechos materiales de la acusación… pero en Francia.

Miguel Alemán Magnani todavía es dueño del 10% de Interjet, aerolínea mexicana de bajo costo que llegó a posicionarse como una de las más importantes del país… hasta que comenzó a acumular deudas con el SAT.

Debido a lo anterior, la familia Alemán perdió el control de la aerolínea y éste pasó a al empresario Alejandro del Valle, quien no ha conseguido levantarla (junto con Carlos Cabal Peniche… un viejo conocido, por aquello del FOBAPROA) . Para ello, requiere una buena inyección de capital… la que está buscando Alemán Magnani en Europa (según).