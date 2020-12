“COVID, fuera de control”: Alemania anuncia nueva cuarentena nacional hasta el 10 de enero

Esta semana la mayoría de noticias sobre el coronavirus giran en torno a la aprobación de las vacunas en diferentes países y al inicio de la vacunación masiva, pero eso no significa que ya estamos del otro lado y Alemania es el ejemplo perfecto, pues resulta que aquel país volvió a imponer una cuarentena nacional que se extenderá hasta el 2021.

Cierre total de negocios no esenciales

No, no estamos en marzo ni en mayo… estamos en diciembre y en pleno auge de las vacunas, pero las autoridades en Alemania consideran que la segunda ola del coronavirus los está golpeando demasiado fuerte como para no actuar y este domingo se anunció el cierre de prácticamente todo lo no esencial desde el miércoles 16 de diciembre y hasta el 10 de enero próximo.

Y es que así tal cual lo dijo Angela Merkel en una reunión virtual con los líderes de todos los Estados Federales de Alemania, que en su país hay una “necesidad urgente de tomar medidas” y es por ello que se acordó el cierre total de todos los comercios no esenciales (con excepción de supermercados, farmacias, bancos y otros), con el fin de evitar que colapse su sistema sanitario, según informa Reuters.

Las demás medidas de la nueva cuarentena en Alemania

Además del cierre de negocios no esenciales, nuevamente se cerrarán todas las escuelas hasta la misma fecha antes señalada. Las escuelas en Alemania habían permanecido abiertas pese a la cuarentena parcial que vivía el país, pero las autoridades han decidido que no pueden seguir exponiendo a los estudiantes.

Por supuesto, esta nueva cuarentena nacional en Alemania implica la prohibición de hacer reuniones en Navidad y Año Nuevo, aunque en general no se pueden realizar reuniones en espacios públicos desde hace ya un rato en aquel país, tampoco se recomienda hacerlas en casa con más de cinco personas y preferentemente que sólo sean de dos domicilios diferentes.

“Medidas menos severas no han sido suficientes”

¿Viajar? Ni pensarlo… las autoridades en Alemania pidieron a la población no realizar viajes dentro o fuera del país, se prohibirá la venta de fuegos artificiales durante toda la temporada navideña y tampoco se podrá consumir alcohol en sitios públicos.

“Las medidas menos severas de confinamiento han tenido un impacto, pero no ha sido suficiente”, explicó Markus Soeder, ministro presidente de Baviera. “La situación está fuera de control”.

Alemania registró 20 mil 200 nuevos contagios y 321 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch (RKI), y lo peor es que esas cifras ni siquiera representan los récords diarios en ese país. Esos se dieron el pasado viernes, con 29 mil 875 nuevos casos y 598 fallecimientos en un sólo día.