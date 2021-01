Con el aumento de contagios que se han registrado en la CDMX durante las últimas semanas, la demanda de tanques de oxígeno ha sido otra de las cuestiones a las que se han tenido que enfrentar los familiares de personas que lamentablemente se contagiaron de la enfermedad. Y sí, como era de esperarse, muchos se están aprovechando de la situación.

No sólo los comentamos por los negocios que la Profeco multó y cerró hace unos días por pasarse de lanza con sus clientes. También están aquellos que realizan fraudes a través de páginas web falsas, donde al supuestamente vender tanques de oxígeno roban datos personales y bancarios de las personas que los necesitan.

Alertan de fraudes cometidos al comprar tanques de oxígeno en internet

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la Policía Cibernética detectó reportes de usuarios de redes sociales que señalaban posibles fraudes en la compra y renta de tanques de oxígeno realizados a través de páginas de internet, sitios de mercado y grupos de ventas en redes sociales.

De acuerdo con las denuncias, las páginas web en cuestión (que además eran falsas) ofertaban equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser comprados o apartados al realizar un depósito. La cosa es que después de realizar la transferencia bancaria el vendedor ya no se volvía a contactar con el posible comprador.

Roban datos bancarios y personales a través de mentiras

Esto llevó a las autoridades a comenzar una investigación donde se encontró que muchas de estas páginas utilizan logotipos, colores y tipografía similares a marcas reconocidas que venden oxígeno medicinal, para así robar información personal de los usuarios que buscan adquirirlos, quienes llenan formularios donde se les piden datos personales, de contacto y tarjetas bancarias.

La SSC pide a las personas no llenar formularios de este tipo y asegurarse de que las páginas web sean reales y confiables. Además, hacen un recordatorio a las personas de no realizar depósitos por adelantado a cuentas bancarias sospechosas o que no sean a nombre de una empresa, así como dar su número de tarjeta, nip o número de seguridad.

Piden denunciar este tipo de actos ante la policía cibernética

“Es importante que el usuario revise el perfil del vendedor, ortografía y fotografías de los productos que se ofertan; que el vendedor cuente con una dirección física, calle, colonia, alcaldía; con un RFC o número de registro ante las autoridades sanitarias; e invita a la ciudadanía a leer los comentarios de otros usuarios, todo ello, antes de realizar la compra“, detalla la dependencia.

En caso de ser víctima de alguno de estos delitos, la SSC pide a la ciudadanía que acuda inmediatamente a presentar su denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público. Si por el contrario ustedes detectan algún anuncio sospechoso sobre la venta de oxígeno, también pueden reportarlo con la Policía Cibernética al correo electrónico [email protected] o al teléfono 5242 5100 ext. 5086.