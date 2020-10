“Ofende al pueblo”: Alianza Federalista critica a AMLO por excluir a Javier Corral de su gira por Chihuahua

Si hay a alguien a quien el coronavirus no detuvo, es al presidente Andrés Manuel López Obrador con eso de que las giras por toda la República no paran. Este fin de semana anda por los rumbos del norte y la polémica —como siempre— lo acompañó en su vuelo, pues dejó claro que no tenía planes de incluir en sus actividades a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y la Alianza Federalista ya salió a tirarle esquina.

El argumentos de AMLO para “excluir” al Gobernador de sus actividades por Chihuahua

En su ya tradicional conferencia matutina de este viernes, AMLO indicó que la relación con Javier Corral no es buena (y basta recordar que el gobernador apenas llamó a los agricultores a crear un “frente común” contra él, además de llamarlo autoritario y vengativo, para entender a qué se refiere), por lo que señaló que no se reuniría con él durante su gira, únicamente asistiría a evaluar las obras del Gobierno Federal y nada más (y lo cumplió).

AMLO también mencionó que las autoridades locales de Chihuahua podrían generar un conflicto con Estados Unidos al no respetar un convenio sobre la entrega de agua, así que decidió no reunirse con el gobernador para evitar que la disputa con los gringos se haga más grande si sienten que Javier Corral cuenta con el respaldo del Gobierno Federal.

“Nada más voy a inaugurar unas obras en Juárez. No estoy invitando a autoridades locales y mucho menos a actores políticos, porque existe en Chihuahua una situación muy especial, con relación a lo del agua (…) Voy solo a las obras, las inauguro, y sí, voy a enviar un mensaje al pueblo de Chihuahua, para reafirmar nuestro compromiso de apoyo al pueblo de Chihuahua”, indicó el mandatario.

Sobre la pregunta de su relación con Javier Corral, indicó con claridad que: “No es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido, y lo que considero más delicado es que se está poniendo en riego la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos represalias por no cumplir con un convenio… y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua“.

Alianza Federalista respalda a Javier Corral

Pero no debemos olvidar que Javier Corral es uno de los gobernadores que desde hace tiempo han mostrado su descontento con AMLO, la llamada Alianza Federalista, así que éstos no se iban a quedar callados ante lo dicho y hecho por el Presidente.

El grupo de gobernadores que recientemente abandonó la Conago, publicó una carta para López Obrador, criticando su “inédita” decisión de no incluir a Corral en su agenda por Chihuahua: “Es al pueblo a quien se ofende cuando se ignora a las autoridades locales electas legítimamente”, señalaron.

En la #AlianzaFederalista lamentamos la inédita decisión del presidente @lopezobrador_ de no hacer partícipe al gobernador @Javier_Corral de su agenda por el estado de #Chihuahua. Es al pueblo a quien se ofende cuando se ignora a las autoridades locales electas legítimamente. pic.twitter.com/uGxiBPW2bK — Alianza Federalista (@AFederalista) October 2, 2020

En resumen, la Alianza Federalista dice que la política no se puede ejercer con base en simpatías o antipatías, osea, estar bien con quien te llevas bien nada más, sino por el bien de todos los mexicanos. También hicieron un llamado al Presidente para restablecer el diálogo con las autoridades de Chihuahua, con el fin de resolver el mencionado conflicto por el agua en el estado. ¿Será que volverán a ser amigos?

AMLO no ha respondido a la Alianza Federalista, por el momento. Luego de su paso por Ciudad Juárez, continuó hacia Sonora, donde —según informa Milenio— tiene en su agenda una reunión con la familia LeBarón y se espera que presente un informe sobre ese caso.