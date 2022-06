Aaaaah, el PRI. Entre que critican al partido por la iniciativa de Alito Moreno para que todo mexa tenga un arma y se defienda, el exsecretario de Gobernación Osorio Chong acusa que Moreno está dividiendo al tricolor, nada más faltaba ooootro audio filtrado y difundido por la gobernadora Layda Sansores.

Sí, en su programa Martes de Jaguar, Sansores dio a conocer otro audio donde escuchamos a Alito Moreno conversar sobre cómo mover dinero en época electoral.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Sale otro audio de Alito Moreno sobre supuestos chanchullos del PRI

“—Es que la… ¿Hugo por qué no le pagó en efectivo a Bauer, wey?

—Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad”.

Este es un fragmento de la charla filtrada entre Alito y sus colaboradores, quienes en medio de las campañas supuestamente estaban viendo cómo meter recursos sin declararlos ante las autoridades electorales.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Ahí se escucha a Alito Moreno, dirigente del PRI, pedir a su gente que facture, mientras que sus colegas medio le dicen que no pueden “para no dejar rastro” del dinero que están moviendo.

Y bueno, esta filtración estaría revelando que el PRI supuestamente pagó millones de pesos —en efectivo— hasta a medios de comunicación para impulsar las campañas de sus candidatos en las elecciones de 2021.

Layda Sansores

“Continúan las clases de lavado… Utilizó dinero que rebasaban los gastos de campaña; esos diputados que tiene el PRI son producto del fraude de este dinero mal habido”, acusó la gobernadora de Campeche, quien ha sido fuente para la difusión de estos audios filtrados —y que en uno se escucha decir Alito decir que “hay que matar de hambre a los periodistas”.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Aunque el dirigente del PRI ha negado el contenido de los audios. Por acá les dejamos el audio que presentó Layda Sansores, por si quieren escucharlo completo:

Continúan las clases de lavado…



Utilizó dinero que rebasaban los gastos de campaña; esos diputados que tiene el PRI son producto del fraude de este dinero mal habido. pic.twitter.com/fezZwBqe7H — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 29, 2022