JusticiaParaAlma: Hombre discutió con empleada de carnicería y regresó a matarla

Lo que necesitas saber: Alma Lourdes defendió a su hermana de un hombre acosador, quien regresó a matarla en la carnicería donde ella trabajaba.

La tarde del sábado 19 de agosto un hombre de 71 años identificado como Hilario “N”, asesinó a Alma Lourdes, empleada de una carnicería de Ciudad Obregón, en Sonora, con quien discutió luego de que él acosara a una de sus hermanas.

De acuerdo con medios locales, Alma Lourdes era gerente de la carnicería ubicada en las calles California esquina con Cajeme, de la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón, y al parecer en días anteriores una de sus hermanas tuvo problemas con Hilario “N”, por lo que decidió ponerle un alto.

Alma Lourdes discutió con Hilario “N” horas antes de que el hombre la asesinara. Foto: Especial

Alma Lourdes era gerente de una carnicería en Sonora

En un video que ya se ha viralizado en redes sociales se muestra a Alma Lourdes discutiendo con Hilario “N”, quien sostiene algunos productos de la carnicería. Al parecer el hombre se defiende de las acusaciones diciendo que todo lo decía en ‘vacilada’, algo que la trabajadora desmiente.

“No es vacilada porque se le puso un alto y usted no quiere hacer caso”, dice Alma en la grabación. “¿Se quiere poner al tú por tú con una mujer?”, pregunta la joven al señor, quien asegura que respeta a las mujeres. Sin embargo, segundos después el hombre comienza a lanzar manotazos contra Alma.

Hilario “N” intentó golpear a la trabajadora dentro de la carnicería. Foto: Especial

Hilario “N” acosaba a una de las hermanas de Alma

El clip en cuestión lo grabó una trabajadora de la carnicería y en él se ve que a Hilario “N” lo sacan de la tienda. El hombre le dice un par de groserías a Alma Lourdes y de paso, le suelta una cachetada a otro trabajador que acompañaba a la gerente.

“Hubieran llamado a una patrulla para que se lo lleven”, dice la mujer que graba el video en donde sólo se ve a Hilario “N” afuera del lugar. Todo sin saber que un par de horas después el sujeto regresaría a la carnicería para asesinar a Alma Lourdes.

El hombre al parecer tiene un apellido “poderoso” en México

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 4 de la tarde del sábado, Hilario “N” volvió al establecimiento, encapuchado y con un arma de fuego. El hombre disparó a Alma Lourdes y después se dio a la fuga creyendo que las cámaras de seguridad no identificarían su carro.

La mujer recibió tres disparos y murió en el lugar. La Fiscalía General de Justicia de Sonora comenzó a investigar y cumplió una orden de aprehensión contra Hilario “N” por el delito de homicidio, delito que el señor negó haber cometido.

Hilario “N” fue detenido por el delito de homicidio. Foto: Fiscalía de Sonora.

Y es que en otro video que ya se ha hecho viral en redes sociales, se puede escuchar que al momento de su detención, Hilario “N” asegura que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Alma Lourdes.

“Yo no tengo nada que temer lo único que tengo son huevos para cuando se ofrezca”, dice el hombre de 71 años a las autoridades que lo convencen de platicar. “No tengo nada que platicar con ustedes, porque para empezar no les debo nada”, les menciona.

Alma Lourdes le pidió al hombre que dejara de acosar a su hermana y por eso la asesinó

Al final y luego de varias horas, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron a Hilario “N”, a quien llevaron ante el Juez correspondiente para determinar su situación legal por el feminicidio de Alma Lourdes.

Por su parte, en redes sociales comenzó a circular una publicación hecha por Isabel Llamas, la hermana de Alma, donde aclara algunas cosas dichas por medios de Sonora (y todo el país) sobre el feminicidio de su hermana.

Alma Lourdes era mamá y una persona muy trabajadora. Foto: Facebook.

Una hermana de Alma Lourdes hizo algunas aclaraciones sobre lo ocurrido

“Fue un FEMINICIDIO a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un “no”, le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente”, dice Isabel al detallar que Hilario “N” llevaba días molestando a su otra hermana.

“Un señor que evidentemente por su ‘apellido’ tenía poder para hacer lo que quisiera y es lo lamentable en México. El maleante, narco o como quieran etiquetarlo, puede más que todo”, menciona sobre la relación de Hilario “N” con el apellido Beltrán.

Y una vez más las autoridades mexicanas brillan por su ineficiencia

En la publicación, Isabel también culpa a los dueños de la tienda donde trabajaba su hermana: “Nunca, pero NUNCA, den ‘demasiado’ por un trabajo, en donde no existe protección al empleado, aún cuando haya evidencias de que los mismos estén desprotegidos y hayan estado expuestos a actos agresivos en diversas ocasiones”, menciona.

Asimismo, Isabel Llamas señala a las autoridades de no hacer nada al respecto, pues se denunció a Hilario “N” cuando atacó a Alma durante la mañana del sábado, pero ellos no hicieron nada ya que como no estuvieron ni vieron nada, no podían proceder.

Aunque Alma Lourdes denunció al hombre, las autoridades no hicieron nada. Foto: Facebook.

“Al parecer los vídeos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida”, se lee en la publicación donde Isabel aclara varias cosas sobre el lamentable asesinato de su hermana que era muy trabajadora y tranquila.

“Simplemente realizaba su trabajo como habitualmente lo hacía, fue asesinada por defender y decir ‘NO, SEÑOR, NO MOLESTE, ESTE ES UN LUGAR DE TRABAJO, RESPETE'”, se lee en la publicación donde exige justicia por el feminicidio de su hermana.

