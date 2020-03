¡Buen miércoles! Hoy se mantendrá el ambiente muy caluroso en el día con cielo despejado a medio nublado y altos índices de radiación UV. No se presentan condiciones de lluvia.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco se activó la Alerta Amarilla, pues se registraron temperaturas que van de los 28 a 30°C.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a los capitalinos y a las capitalinas, no exponerse de manera prolongada al sol, usar bloqueador solar y, de paso, no comer en la calle. La última recomendación tiene que ver con las medidas de prevención que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado para que la comunidad no se exponga a los contagios por coronavirus.