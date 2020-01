Y ahora amenaza Trump: 52 sitios en Irán serían blanco de ataques rápidos y contundentes en caso de venganza contra EU

La tensión entre Estados Unidos e Irán no hace más que aumentar este sábado. Luego de la muerte del general Qasem Soleimani, Irán prometió una “venganza severa” contra EE.UU., y la respuesta por parte de Donald Trump a esa advertencia no tardó en llegar.

El presidente norteamericano aseguró, a través de su cuenta de twitter, que 52 blancos en Irán serían atacados de forma “rápida y fuerte” en caso de que se presente la tan sonada venganza por la muerte de Soleimani. Dijo, al final de su mensaje, que su país ya no quiere más amenazas.

“Irán está hablando valientemente sobre atacar ciertos bienes de EE. UU. como venganza por librar al mundo de su líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida, incluso recientemente a cientos de manifestantes iraníes.” Se puede leer en la primera parte de su mensaje. Y luego del contexto, vino la advertencia del mandatario.

“Que esto sirva como una advertencia de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o cualquier bien estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán golpeados muy rápido y muy fuerte. EUA no quiere más amenazas”.



….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020