Anuncia AMLO que habrá festejos en 2021… se celebrará “Año de la Grandeza de México”

Si pensaban que con la crisis económica y sanitaria a AMLO se le iban a bajar las ganas de echar la fiesta (nacional), pues se equivocaron. Las celebraciones del 2021, año en que se conmemorarán los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, se hacen porque se hacen.

La conferencia mañanera de ayer AMLO la inició tocando lo principal… no la desaparición de fideicomisos que sostienen labores científicas y culturales… mucho menos los recientes casos de feminicidio. Eso lo dejó en segundo término. Desde ahora, el plan es ver cómo se va a celebrar el 2021, “Año de la Grandeza de México”.

“Hay un programa, se tiene un programa con ese propósito. Participa todo el gobierno en estas celebraciones”, adelantó el presidente, luego de señalar que el festejo será por la mencionada fundación de Tenochtitlán (hoy CDMX) y los 200 años de la independencia nacional… y ya, aprovechando, también para conmemorar los 500 años de la invasión europea.

“Celebramos, conmemoramos, porque también, como lo ha señalado el presidente, los pueblos que no saben de dónde vienen, pues no saben a dónde van y también vemos hacia adelante a partir de la grandeza de México, de la civilización mexicana para diseñar el futuro del país”, señaló el canciller Marcelo Ebrard, ante la emoción de todos los presentes…

Según lo dicho en la mañanera de ayer, 30 de septiembre, para celebrar el “Año de la Grandeza de México habrá desfiles militares y actividades culturales, entregas de reconocimientos, lanzamiento de monedas conmemorativos … pero, según se perfiló, lo mero bueno será en septiembre (por obvias razones), ya que para el mes patrio se prevé una celebración en la que estarán invitados internacionales e invitados especiales.

“Contingentes de todo el mundo participarán el desfile cívico militar del 16 de septiembre, así como en el del 27 que, como ya dije, conmemora la consumación de la Independencia (…) Sin temor a equivocarme, les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo, en lo que va de este ciclo.”, agregó Ebrard.

Y AMLO sigue esperando las disculpas de España…

Luego de señalar a grandes rasgos cómo se festejará el “Año de la Grandeza de México”, el presidente López Obrador consideró que los festejos del 2021 serán un buen espacio para que lleguen las solicitadas disculpas de parte de España… ya saben, por aquello de la Conquista.

Se espera “de la monarquía, un cambio de actitud, y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación, y hermanarnos, pensar en la reconciliación”.

Pero bueno, si la corona española no quiere, pos no hay bronca, aclaró AMLO… no le vaya a pasar como hace un año, cuando se dejó caer la lluvia de críticas en su contra, luego de pedir disculpas y hasta enviar una carta solicitándolas. Si España no quiere, no hay fijón.

“Si esto no sucediera, no tendríamos nosotros motivo para la confrontación. De todas formas, va a ofrecer disculpas el Estado mexicano, porque las comunidades originarias no sólo padecieron por la Conquista. Ya en el México independiente hubo acciones represivas de exterminio”, señaló AMLO, refiriéndose a la matanza de chinos en Torreón, Coahuila, durante la época revolucionario… pero ésa es otra historia (la cual pueden conocer dando click acá).