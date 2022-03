De un tiempo para acá las vallas metálicas se han vuelto un recurso recurrente para blindar a Palacio Nacional o como las autoridades dicen para “garantizar la seguridad”. Un día después del 8M, AMLO aseguró que pese a que “no les gustó”, la valla cumplió su objetivo.

Ajá, antes de arrancar con el Quién es Quién en las mentiras de la semana e irse a la ronda de preguntas y respuestas, AMLO habló de las manifestaciones del 8M en todo el país y en especial, en CDMX.

Felicitó a las mujeres por la “numerosa marcha ordenada” y pacífica y aseguró que con esta respuesta se garantiza el derecho a marchar por las calles con seguridad.

“Imagínense si no ponemos la valla”: AMLO tras el 8M en CDMX

“No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla, un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres se fue sobre la valla al quererla tirar con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla, alta y fuerte, pero eso evitó el choque y las desgracias, entones queríamos informarlo y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz.

Y de nuevo, felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsables y combativa al mismo tiempo”.

Así AMLO sobre el 8M 2022. Sin embargo, el presidente se ha olvidado de las opiniones de quienes marchan, de las familias de víctimas de violencia y feminicidios, que ven a esas vallas como el reflejo de las respuestas que las autoridades les han dado.

Que muchas veces es como darles la espalda, como es el caso de la familia de Esmeralda Castillo Rincón, que por más de 10 años la ha buscado por todo el país sin obtener ni una respuesta.

Esmeralda desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por más de 10 años ni las autoridades locales ni federales han respondido a su familia. De hecho, el señor José Luis Castillo acudió a la marcha del 8M en CDMX con un cartel que llevaba la foto de su hija y el mensaje “No me olviden, falto yo”.

Frente a esta crisis, un día después del 8M AMLO siguió concentrándose en las vallas —después de que a la par con Martí Batres, secretario de Gobierno de CDMX, advirtiera que la manifestación sería “muy violenta”.

