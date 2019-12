Para que en la próxima temporada todos pasen una feliz Navidad y nadie se pierda de sus prestaciones, AMLO y sus muchachos anunciaron que armarán un quién es quién de las empresas para supervisar quién es el gandalla que despide a sus trabajadores antes de diciembre para no pagar aguinaldo u otras obligaciones del seguro social.

En la conferencia mañanera de este 20 de diciembre, el presidente explicó que si se crea el mecanismo adecuado para armar un quién es quién —como el de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) con las estaciones de gasolina— entonces se expondrá cuáles son las empresas o patrones que se roban la Navidad con el aguinaldo de sus trabajadores.

Luisa Maria Alcalde, titular de la @STPS_mx, llamó a denunciar a empresas ante irregularidades contra los trabajadores durante esta época decembrina. pic.twitter.com/tgxJDrYKkk — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 20, 2019

El aguinaldo

“Hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo”, dijo Andrés Manuel López Obrador al explicar que las autoridades no tienen claro qué pasa con este tema.

Entonces, él y sus muchachos tomaron la decisión de hacer una especie de monitoreo. Como prueba, por ejemplo, está el número de registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS que disminuye hasta en 300 mil afiliados, contrario a la tendencia que se registró meses anteriores.

Bueno, eso dijo AMLO.

Zoé Robledo, titular del IMSS, le hizo segunda y agregó que en los últimos 10 años se registró una baja de 270 mil afiliados en diciembre. La constante se registra en las grandes empresas, que suelen tener registrados a más de mil trabajadores. Pero incluso los pequeños grupos—como escuelas o tiendas departamentales— inciden en esta práctica.

“No se puede festejar la Navidad sin humanismo“, fue la conclusión de AMLO ya nomás para pedir a todos los dueños de empresas y directivos que no se manden y garanticen este derecho del trabajador por ley.