AMLO asegura que no habrá criterio electoral en vacunación contra COVID

Hay los ingredientes necesarios para que los malpensados sospechen: no se dejó que gobiernos estatales compraran la vacuna por su cuenta, todo el plan de vacunación es de la 4T… habrá elecciones federales. Pero dice AMLO que no: nada de criterios electorales en la aplicación de la vacuna contra el COVID.

Durante su paso por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el plan que su gobierno implementará para vacunar contra el coronavirus no tendrá ningún tinte electoral, como se ha acusado. Es más, ni siquiera habrá política metida en el asunto, aseguró el mandatario.

“Es un plan que (…) se va a aplicar de manera pareja, parejo, en todo el país, sin mezquindades, no puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales, porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos, porque la política es un noble oficio, es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Podríamos hablar de sectarismo, de politiquería, pero no de política”.

Lo anterior fue dicho a raíz de que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, le insinuó a AMLO –acá entre cuates– los temores que se tienen en las administraciones estatales, a raíz de que la 4T ya advirtió que ninguna de ellas podrá adquirir la vacuna del COVID-19 para aplicarla por su cuenta… y de que, hasta el momento, no se tiene claro cómo se llevará a cabo el plan de vacunación en sus entidades.

“Le pido, presidente, considere a Sonora entre sus prioridades. Sé que siempre lo ha hecho, pero insisto en este tema de la vacunación, es muy importante para nosotros (…) Creo que en este momento no puede ni debe haber mezquindad, sino generosidad; no puede haber división, sino unidad; no puede haber agenda propia, sino sentido de responsabilidad y de comunidad”.

En lo de las vacunas, “déjese ayudar”: Alianza Federalista a AMLO

En un modo menos complaciente, los gobernadores que integran la Alianza Federalista reclamaron nuevamente a AMLO el decidir de manera unilateral sobre la adquisición y distribución de la vacuna contra el COVID-19… sin embargo, para ya no hacerle más cosquillas al niño que es risueño, dejaron el asunto por la paz y, ahora, nomás enviaron una carta para ponerse a disposición de lo que diga la 4T, en lo relativo a la coordinación del plan de vacunación.

“La salud es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución y que debe ser garantizado por el Estado. Su protección debe ser propósito de unidad nacional. Cuenta usted con los gobernadores de la Alianza Federalista. Presidente, déjese ayudar”.