Muy astuto, AMLO: Asesinatos de candidatos son “para crear inestabilidad”

No por nada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se levanta bien pin$%&e temprano todos los días y se reúne con su gabinete de seguridad. Sin ello, no se podría llegar a tan reveladoras conclusiones sobre lo que está pasando durante el proceso electoral.

Para el buen AMLO, los ataques de los que han sido víctimas los candidatos y gente involucrada con las elecciones del próximo 6 de junio han sido perpetrados por “gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada”.

Lo anterior fue dicho por el presidente durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, unas horas después de que fuera asesinada la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán.

“Es muy lamentable lo de ayer (martes) de esta candidata que fue asesinada. Nuestro pésame a sus familiares”, dijo López Obrador respecto al asesinato de la abanderada de Movimiento Ciudadano… el cual ocurrió a pocos días después del ataque en contra de Abel Murrieta, también de ese partido, en Sonora.

Pide AMLO no tener miedo y salir a votar

Aunque lo de Barragán no fue una excepción y tiro por viaje se han reportado agresiones contra candidatos, el presidente pidió al electorado no atemorizarse de la situación de violencia… y acudir a las urnas. “Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe, y cuando hay abstención dominan (las elecciones) los de la mafia”.

¿La mafia del poder? Bueno, quizás viendo que podría el respetable confundirse y luego ir con el chisme de “¿ya viste que AMLO le echa la culpa a sus adversarios?”, el presidente rectificó y señaló que la mafia es la de la “delincuencia organizada”… o bueno, también podría ser “la delincuencia de cuello blanco”.

Aunque nomás no se ha visto la mentada protección a candidatos que presumió que se iba a conceder durante las campañas políticas, AMLO afirmó que su gobierno seguirá dando protección a los políticos que lo soliciten. “También debe saberse que estos delitos lamentables corresponde atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común, eso debe de tomarse en cuenta”, aclaró el presidente.

“Desde luego nosotros ayudamos en todo, la Guardia Nacional brinda protección a candidatos que lo solicitan, pero tiene que ser una labor conjunta y se está haciendo así. Y vamos a seguir protegiendo a candidatos”, concluyó.

Hasta mediados se mayo se tenían contabilizados 20 asesinatos de candidatos… lo que llevaría a considerar a este proceso electoral como uno de los más violentos de la historia del país. Mucho más que el de 2018… y lo que le falta.