Porque un presidente no puede hacer gran cosa con un Legislativo que, desde antes de ver las propuestas dice “NO”, AMLO va preparando al electorado para analizar el sentido de su voto en 2024: si quieren que haya transformación (o se mantenga), debe haber carro completo.

“Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mañanera de ayer, 17 de noviembre… un llamado que por ahí en redes se ha interpretado como echar todo el camión a favor de Morena. Pero no. Más bien lo que el Ejecutivo pide es no caer en tibiezas de otros años.

Foto: Presidencia.

Si va a tronar, que truene de una vez, puesnnn: “Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante”, agregó el mandatario.

AMLO recordó que, en 2018, al ver que sí podía llevarse todas las canicas, varios de sus críticos con poder de convocatoria pidieron al electorado dividir su voto. Según ellos, “para que hubiera un contrapeso”… Sin embargo, para López Obrador más bien fue una movida para atar a su gobierno completamente. Algo como lo que sucede en Perú.

“Imagínense, el presidente del Perú lleva creo que un año, tres juicios políticos: uno, acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco; otro, acusándolo de delincuencia; y este último, ya el extremo, que se corre el riesgo con él que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está sin poder hacer nada“.

Foto: Cámara de Diputados

AMLO agradeció que el electorado no le haya dejado un panorama tan ojeis como al de su homólogo peruano, sin embargo, se lamentó de no haber podido tener más: “En el caso de nosotros, ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple”, explicó.

Aunque durante el gobierno de AMLO se han logrado pasar algunas reformas, la 4T pretendía cambios más radicales. Al parecer, ya no se va a poder (y menos con el regreso de Va por México), ya que para lograr una reforma constitucional se necesitan 334 votos de los 500. Ahí es cuando los de Morena se topan con la alianza PAN-PRI-PRD. “Hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no sólo ganar la Presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso”.