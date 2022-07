Aunque por ahí estaba ya circulando el meme de Morty preguntando“¿no que AMLO le iba a reclamar a Biden lo de Assange?”, pues resulta que el presidente sí intercedió por el fundador de WikiLeaks. Nomás que no todo lo que sucede en una visita presidencial se ve en las cámaras.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la pasada visita a la Casa Blanca sí hubo un llamado a que Joe Biden no se pase de lanza y libere al hacker australiano, Julian Assange. Bueno, nomás que se complemente su extradición.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Al ser cuestionado sobre el asunto durante la mañanera, AMLO aclaró que el asunto de Julian Assange no lo trató frente a las cámaras que cubrieron su visita a la Casa Blanca. Como había otros temas que atender (y la gente se le pone loca por hablar por 30 minutos), optó por dejarle una carta al mandatario estadounidense.

Según comentó López Obrador, en dicha carta le explica a Joe Biden cuál es su sentir respecto al juicio que se le pretende realizar a Assange en Estados Unidos: “Pues explicándole de que no cometió ningún delito grave Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad”.

Como ya lo ha dicho en otras ocasiones, también AMLO explicó en su carta a Biden que, para él, la detención de Assange significa una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad.

Foto: Getty Images.

Además, en su carta AMLO vuelve a ofrecer a México como el lugar para ofrecerle protección y asilo a Assange… ehmmm, aunque como está la situación de agresiones contra periodistas, pues quién sabe si sea la mejor idea, pero bueno, ahí quedó su propuesta.

De acuerdo con el presidente, hasta el momento no ha recibido respuesta a su carta. Pero considera que no es porque Joe Biden lo haya dejado en “visto”, sino porque seguro se va a querer tomar su tiempecito para analizar el caso.

Foto: Getty Images.

Respecto a las críticas que se dejaron ver en redes por un supuesto mal trato de Biden durante su visita, AMLO no dijo nada directamente. Lo que sí hizo fue asegurar que el presidente de Estados Unidos, así como la vicepresidenta Kamala Harris, se portaron a toda máuser.

Así que, en resumen, “se fortaleció la cooperación para el desarrollo y en todos los órdenes. Entonces, fue muy buena entrevista, muy buena gira, muy bien encuentro”.