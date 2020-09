“Lo magnifican para perjudicarnos”, dice AMLO sobre protesta de mujeres en la CNDH

Después de las imágenes de las mamás de víctimas de abuso y feminicidio protestando en la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), AMLO fue cuestionado sobre si habrá un acercamiento entre la Segob (Secretaría de Gobernación) y las manifestantes. ¿Qué dijo el presidente? Que el contacto y la atención se iba a dar pero luego metió en este asunto a la cobertura de los medios —a los que calificó de conservadores por magnificar el problema.

“Este asunto tiene mucha difusión porque la prensa conservadora, los medios de comunicación lo magnifican para perjudicarnos, hay mucho encono, coraje en contra de Rosario Piedra sobre todo de los grupos conservadores por la mamá, doña Rosario, y por el hermano desaparecido…”, dijo AMLO en la confe mañanera de este 8 de septiembre.

“Estoy seguro de que ya la directora o responsable de Derechos Humanos está buscando el diálogo, pero no quieren el diálogo porque quién sabe qué quieren. Justicia, ¿pero quién la va a procurar?”, cuestionó @lopezobrador_ sobre la toma de la @CNDH. pic.twitter.com/lGC2Zmw6RW — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 8, 2020

En general, el presidente se refirió a la cobertura de la toma de las instalaciones de la CNDH como un rollo político. ¿Y qué hay de las mujeres que protestan?

Rosario Piedra, la CNDH y AMLO

“Fíjense cómo son las cosas, el conservadurismo no quería por consigna de quienes tienen diferencia con doña Rosario, no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la CNDH, hicieron todo y bueno el Reforma y todos los periódicos de la derecha”, argumentó AMLO para decir que el fondo de la magnificación en la cobertura está relacionada con el hecho de que grupos “conservadores” no querían a Rosario Piedra —hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra— en la Comisión.

Entonces, ahora que hay protestas, los grupos conservadores están aprovechando para exagerar la situación en todo sentido, aseguró.

Luego, Andrés Manuel López Obrador retrocedió y comparó esta protesta con el movimiento que encabezó para quitar al régimen opresor.

“¿Qué es mejor?“, dijo. “¿Tener organizaciones de defensa de derechos humanos o cambiar el régimen que viola los derechos humanos?”.

Según el presidente, en estos momentos no hay ninguna falla con el Estado porque está cambiando y de eso a que no lo hiciera, preguntó que prefería la gente: ¿Un Gobierno que no viole los derechos o instituciones que administren la violación de los derechos humanos?

¿Y la responsabilidad del Estado?

AMLO reconoció que el grupo de mujeres que protesta en la CNDH tiene una demanda justa —pero según el presidente ya se convirtió en un asunto político con esto de la cobertura orquestada por el conservadurismo.

Y ahora como el Estado que él representa no es autoritario, no se hará uso de la fuerza pública para desalojar las instalaciones de la CNDH —aunque la bolita de la responsabilidad la dejó al gobierno de CDMX.

Para terminar con su discurso, el mandatario cuestionó cuál es el objetivo de las manifestantes en la CNDH —ante la decisión de no abandonar las instalaciones de la Comisión.

“Quién sabe qué quieren, claro, justicia, sí pero a ver quién va a procurar justicia, para eso es el diálogo, hasta en las guerras hay diálogo con compromisos”, remató.

Lo cierto es que una de las exigencias de las mujeres que se encuentran protestando en la CNDH es la renuncia de Rosario Piedra como titular de la Comisión y que no haya más trabas burocráticas en la atención de los casos.

¿Cómo inició la toma de la CNDH?

Vale recordar que esta jornada de protesta comenzó el 2 de septiembre, después de que Marcela Alemán, mamá de una niña que fue víctima de abuso sexual en 2017 —en un colegio privado de San Luis Potosí y cuyos agresores aún no han sido detenidos— decidió amarrarse a una silla hasta que el personal de la CNDH atendiera su caso.

La señora Alemán tomó esta decisión después de que el personal de la CNDH le pidió que regresara a San Luis Potosí e interpusiera una nueva denuncia —de las varias que ya lleva y no proceden.

Luego, otras familias se unieron en la protesta en una de las salas de la Comisión. Y más tarde grupos feministas así como otras mujeres que exigen justicia por sus casos se sumaron a la manifestación y siguieron con la toma de las instalaciones de la CNDH —una vez que las familias que iniciaron las protestas se retiraron.