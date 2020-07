“Me voy a poner un tapabocas cuando no haya corrupción”: AMLO

No, pues ya estuvo que no veremos a AMLO con cubrebocas (salvo cuando sea obligatorio)… y no por cuestiones sanitarias. Eso hoy el presidente dejó claro que no importa.

Hace una semana, una diputada de Jalisco creó una petición para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de una buena vez se ponga el tapabocas… pues como toda la banda y, aunque sea, para poner el ejemplo.

“Utilice cubrebocas, Señor Presidente: se lo solicitamos de manera atenta y respetuosa (…) anime a los indecisos, poniéndoles el ejemplo al usarlo en sus eventos públicos”, indica la petición creada por la legisladora Mara Robles. “Estamos seguros de que si usted usa cubrebocas, ello impulsará a que millones de mexicanos se convenzan de la importancia y urgencia de hacerlo“.

Sin embargo, hoy –durante su conferencia mañanera– el presidente ya dejó claro que, lejos de un asunto sanitario, para él usar tapabocas es un símbolo de no poder hablar o alguna onda relacionada con los llamados “conservadores”. Por ello, se va a tapar la boca (con un cubrebocas, claro), cuando se acabe la corrupción.

"Que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción": así lo dijo hoy @lopezobrador_. pic.twitter.com/SIxvsmyvpP — Animal Político (@Pajaropolitico) July 31, 2020

“Que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción”, señaló el presidente.

Antes fue porque “decía” que no había sustento científico para usarlo

Hace una semana exactamente, se le preguntó a AMLO por qué seguía negándose a usar cubrebocas. Y la respuesta no pudo ser más desafortunada (aunque no tanto como la de hoy).

Según AMLO, no está demostrado científicamente que el uso del cubrebocas sea efectivo para disminuir el riesgo de contagiar y ser contagiado.

ERROR: organismos internacionales y especialistas nacionales y extranjeros no han dejado de hacer hincapié en que el uso de cubrebocas evita la propagación del coronavirus. Hasta con monitos (en cápsulas para niños) lo han dejado muy claro.

¿Por qué el cubrebocas será obligatorio al regresar a clases cuando el semáforo esté en verde? ¡Gran explicación de la UNICEF! pic.twitter.com/teBDoAHDHE — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 26, 2020

Pero bueno, AMLO decía que no… quizás ahora ya se enteró que estaba en un error y ahora, para que dejen de insistirle, puso una condición muuuuuuy dificil de cumplir (al menos en el corto plazo) para verlo usando el cubrebocas: que se acabe la corrupción.