AMLO no usará cubrebocas… que porque no tiene respaldo científico y López-Gatell no lo pide

Y uno pensando que lo hacía nomás por llevar la contraria… pero no. Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha usado (ni usará) el cubrebocas porque, según él, no hay evidencia científica que demuestre que sea eficaz para disminuir los casos de contagio del COVID-19.

¿En serio no hay evidencia científica?

Aunque al inicio de la pandemia el cubrebocas no fue tan estimado como ahora, casi inmediatamente autoridades sanitarias, como la unidad que agrupa los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), comenzaron a recomendar el insumo sanitario para evitar la propagación del coronavirus.

Luego, también salieron estudios científicos como el de la Universidad de Oxford, el cual claramente pinc%&/es dice que “los recubrimientos faciales de tela, incluso las máscaras caseras hechas con el material correcto, son efectivas para reducir la propagación de COVID-19, tanto para el usuario como para quienes lo rodean”.

Y así varios más…

López-Gatell le dice que no necesita cubrebocas

Pese a lo anterior, durante su mañanera AMLO señaló que no hay bases científicas que demuestren que el uso del cubrebocas ayuda a evitar la propagación del COVID-19. Es más, tan no está avalado por la ciencia, que los hombres que vigilan la pandemia en nuestro país –el secretario y el subsecretario de salud– le han dicho que no la use.

“Tanto el Dr. Alcocer como López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia”, señaló… lo cual no quiere decir que no vaya a utilizarlo, lo hará donde se le pida. Por ejemplo, en aeropuertos y en reuniones a puerta cerrada. Pero lo hará casi por obligación… no porque crea que sirve de algo.

Sin cubrebocas ya vamos a la baja, dice…

Un poco sacados de onda por las declaraciones del presidente, los periodistas que cubrieron la mañanera (realizada en Oaxaca, tierra de la tlayuda) le dijeron que no ma%&/e recordaron que ayer (otra vez) se rompió récord de contagios en 24 horas: más de 8 mil casos y 718 fallecimientos de un jalón.

Sin embargo, la cifra no inmutó a AMLO. Según el mandatario, “la pandemia está perdiendo fuerza poco a poco”. Y eso de romper récords de contagios días, tras día, es porque se presentan “días atípicos”.

“Tengo indicios de que va bajando. Puede ser que por mayor número de pruebas o por actualización de información eso suele pasar: se presenta un día ‘atípico’, pero hay que ver toda la tendencia”, pidió el presidente…