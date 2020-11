Esto AMLO ya lo había propuesto en la última reunión del G20, pero como nadie le hizo caso, pues va de nuevo: que se perdonen las deudas de los países pobres, ¿Estaría bien?, ¿sí, no?, ¿por qué? Hagan grupos de tres y discutan infructuosamente.

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó en dos ocasiones a echar su speech ante los líderes del G20. A sana distancia, claro. Y, bueno, no cambió mucho de lo que dijo hace algunos meses, por ahí de marzo. Peeero, sin duda, lo que más llamó la atención fue su petición a los países de más varo a perdonarle el cobro de deuda a los pobres, pues que vean que la situación económica no ha estado nada bien, una ayudadita no caería nada mal.

“En lo esencial, nuestra propuesta consiste en lo siguiente: primero, hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo”, señaló AMLO en su segunda intervención ante el G20.

AMLO pide facilidades de crédito a países en desarrollo

¿Eso de no pagar deuda aplicaría para México? Al parecer, no. Lo que sí podría concernir a nuestro país es lo relativo al segundo deseo no navideño que AMLO le hizo al G20.

De acuerdo a lo dicho por el presidente ante líderes mundiales, si ya los países ricachones se pusieron guapos con los más pobres, pues que no se pierda esa bonita costumbre y también les echen la mano a los países en desarrollo.

Participamos en la Cumbre Virtual de Líderes del G20. pic.twitter.com/vDBi0g62DT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 21, 2020

“Garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados”, pidió AMLO como forma de apoyar a los países para salir de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.

Pone de ejemplo a México

Pues sí, aunque muchos escupirán su café, AMLO puso a México como ejemplo del manejo de la situación económica ente la crisis sanitaria. Por ejemplo, mencionó que su gobierno evitó contraer deuda adicional… aunque eso quiere decir que no se elevó la deuda pública. Sí lo hizo: de 44 a 51.1 del PIB.

Además, AMLO presumió que su administración no rescató a empresarios, invirtiendo así el destino de los recursos: en lugar de darle a los que más recursos tienen, lo destinó a a los más pobres. Bueno, la gente de Tabasco tendrá una o dos cosas que decir al respecto… pero ni modo.