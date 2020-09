Confirma AMLO que Alonso Ancira lo demandó por violación a sus derechos

Hace un par de días, el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio, dio a conocer la demanda que ya le plantó Alonso Ancira a AMLO. Hoy, el presidente confirmó la pelea legal que enfrentará contra el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

“Alonso Ancira presentó una demanda en contra mía (…) está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)…

Sin embargo, según señala Riva Palacio, la demanda de Ancira no es por si hay pruebas o no en su contra, sino por considerar que, con sus continuos pronunciamientos, AMLO “menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”.

De acuerdo con el columnista de El Financiero, Ancira acusa que López Obrador ha violado 10 artículos constitucionales, además de un apartado de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

A grandes rasgos, la demanda de Ancira se enfoca en el hecho de que, con todo y que consiguió un fallo en contra de la orden de aprehensión que la FGR solicitó por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, AMLO se refirió a él como “como culpable de los hechos delictivos que se le imputan”… además de insinuar que dicho amparo lo obtuvo de “manera irregular”.

Alonso Ancira alude al “efecto corruptor” que se dio en el Caso Cassez

Como antecedente del supuesto daño que AMLO ha causado en el proceso que hay en su contra, Alonso Ancira cita el llamado “efecto corruptor” que se dio en el caso Florence Cassez, con el cual se acusó que las violaciones constitucionales fueron de tal magnitud que le dieron en la mother a todo el proceso.

“Hizo [que] ninguna partícula de la evidencia condenatoria [fuera] fiable”, resultando en “que no se pudiera determinar qué es verdad y qué es mentira”, señala Marco Tulio, M. C, en su tesis profesional titulada, precisamente, “El caso Florence Cassez y el efecto corruptor: el sistema penal mexicano a debate”.

Las violaciones contra Ancira serían, quizás, de mayor peso… tomando en consideración que las hace el mismísimo presidente, desde una tribuna que es vista por millones de personas: las mañaneras.

A todo lo anterior, en su denuncia Alonso Ancira pide al juez que responda a la pregunta “¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?“… y a otras 16 del tipo.

Pues a la espera de ver qué dicen los jueces que lleven la demanda de Ancira, el presidente aseguró que él no tiene broncas con nadie… es más, aclaró que no tiene enemigos, nomás adversarios y que ahorita está en modalidad “presidente de México”… y como tal, se encarga de “cuidar el patrimonio de los mexicanos”. Ya si le da un llegue a alguien en el proceso, no es su bronca.