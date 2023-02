Aunque en Estados Unidos diiiiiiiiicen que tiene casi medio caso ganado (pues sin pruebas, a ver qué dice el jurado), el abogado de Genaro García Luna se metió en broncas de a gratis al acusar que AMLO recibió dinero del narco para su campaña de 2006.

Y, por lo anterior, estaría por ser notificado de una denuncia por daño moral. Ésta, según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), depende de lo que diga el público. Es decir, está siendo consultada entre su gente la denuncia contra César de Castro.

Captura de pantalla

“Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos”, advirtió AMLO en la mañanera de ayer, 16 de febrero.

“Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro”, explicó AMLO.

La razón por la que el presidente está pensando en tomar acciones legales contra César de Castro, defensa de García Luna, no es por otra cosa que porque éste, cuando interrogó a Jesús Rey Zambada le lanzó la siguiente pregunta: oiga don Zambada, usted recuerda “haber dicho que le pagó 7 millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador para su candidatura”.

César de Castro no habla de demanda de AMLO en su contra.

Contexto: datos sobre pregunta a El Rey Zambada y sobornos venía en documentos judiciales. Él uso esos documentos como base, el juez Cogan entendió y pidió parar al respecto, porque El Rey había negado pago bajo juramento. pic.twitter.com/bvtpK957Bk — Jesús García (@JesusGar) February 16, 2023

Rey Zambada no tuvo que acordarse de nada. Rápido y sin ninguna duda le aseguró a César de Castro nunca haber mencionado a AMLO en la trama de sobornos que entregó a funcionarios, en la época de Felipe Calderón. “No lo pude haber dicho porque no es verdad”.

No obstante lo anterior (y periodistas corresponsales puntualmente aclararon el testimonio de Rey Zambada), detractores de AMLO salieron en redes a regocijarse de la mención de éste en el juicio contra García Luna… y, peor aún, en calidad de financiado por el narco. De ahí que AMLO quedó bien encabroenojado con el abogado del extitular de Seguridad.

“Rey” Zambada durante su testimonio en el juicio en contra de Genaro GArcía Luna / Captura de pantalla

“Estamos hablando de la mafia del poder que dominó mucho tiempo este país (…) El quererme involucrar este abogado falsario calumniador, chueco. Resultó más derecho ‘El Rey’ Zambada”, reprochó AMLO en la mañanera del 15 de febrero.

Cuestionado sobre lo que dijo AMLO, César de Castro se limitó a señalar “no me importa lo que diga el presidente. No vivo en México”.