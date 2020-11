“Que AMLO me pida disculpas y sí hablamos de devolución por Agronitrogenados”: Ancira

“Total, si le pide disculpas al Chapo, qué le cuesta pedírmelas a mí”, dio a entender el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, como condición para que (ahora sí) vaya en serio la devolución de millones que AMLO pide por la supuesta transa que representó para PEMEX la compra de Agronitrogenados.

En jocosa entrevista con Carlos Loret de Mola, el empresario Alonso Ancira se descosió sobre varios temas… pero principalmente sobre las broncas que tiene, luego de las investigaciones que el actual gobierno ha emprendido en torno a PEMEX. Una de ellas, la compra de Agronitrogenados, una planta que, pese a ser considerada chatarra, fue vendida a sobreprecio.

Al respecto de esta supuesta transa, Ancira rechazó las acusaciones en su contra. ¡Sorpresota! Pero bueno, según el empresario, la venta de Agro Nitrogenados fue un buen negocio para la paraestatal. Tanto así que él ni tenía ganas de venderla y, si él hubiera estado en posición de adquirirla (o sea, del lado de PEMEX), lo hubiera hecho. Ajá.

“No hubo un sobreprecio (…) hay una parte de infraestructura muy importante, el puerto más importante de Veracruz está ahí: pueden descargar cuatro barcos al mismo tiempo, con un almacén para medio millón de toneladas bajo techo (…) Lo que vale es toda la infraestructura que usted tiene”, aseguró Ancira, para justificar la millonada que le sacó a PEMEX por Agro Nitrogenados, una planta que llevaba en ese entonces 14 años completamente parada.

Suponiendo que no sea delito hacerse güey a alguien, vendiéndole gato por liebre (con todos los arreglos bajo el agua, los cuales habría hecho con Emilio Lozoya), superado el sobreprecio, Ancira dijo no tener idea de por qué es perseguido por la justicia mexicana. “A mí me acusan de blanqueado de capitales y para eso debe haber un origen ilícito. Aquí todo son transferencias bancarias de PEMEX”.

De acuerdo con Ancira, tan libre de acusaciones está, que sus cuentas están liberadas. Hasta el momento las autoridades mexicanas o del extranjero no han encontrado nada irregular en sus negocios. Dice. “A mí no me pasó que me encontraran una cuenta en Andorra y que no estuviera registrada (…) Todas mis cuentas han sido revisadas. En Estados Unidos ni siquiera las detuvieron. Tuvieron 5 meses mis cuentas y 4 las de AHMSA”.

Ancira pide que AMLO se disculpe

En fin, ya que “según” no tiene nada turbio en sus negocios, Ancira pide que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofrezca una disculpita. Mínimo. Esto sería un “win-win”: él se va con su disculpa y AMLO con la posibilidad de la devolución que tanto quiere. No por culpabilidad… nomás de buena onda (cof, y como acuerdo, cof).

“Pido una disculpa amplísima [a los Ancira] y entonces sí podríamos hablar de una devolución (…) Hacemos un programa de donativos para saber qué va a hacer con los 200 millones de dólares (…) Soy un hombre de negocios: que me haga una propuesta”.

Aquí pueden ver toda la entrevista: