¿Por qué AMLO quiere pedir disculpas a China? Esta fue la matanza de chinos en Torreón

Este día, en su conferencia, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su postura a que el gobierno de España se niega a pedir disculpas por lo que ocurrió en la Conquista, en la próxima conmemoración de la caída de Tenochtitlán; a lo que él respondió que ya conoce la decisión, pero que no duda que después pueda darse. Además, agregó que México también pedirá perdón a China por la matanza de sus ciudadanos que se dio durante la Revolución.

Así lo declaró el mandatario: “También nosotros tenemos que pedir perdón al pueblo de China por las matanzas, también de chinos, en la época revolucionaria”. Y luego agregó que nunca se volverá a reprimir, “nunca más el clasismo, el racismo, la discriminación”.

*A partir del minuto 01:10:27 se puede observar lo dicho por el presidente

Pero… ¿por qué el presidente quiere pedir disculpas a China?

El 15 de mayo de 1911, en pleno inicio de la Revolución mexicana, se dio la que se considera la peor masacre de chinos en todo el continente americano. Sí, esta sucedió en Torreón, Coahuila, donde quedaron esparcidos los cuerpos de 303 ciudadanos asiáticos.

Así lo relataba, de acuerdo a la BBC, el periodista Delfino Ríos, quien fue testigo de los asesinatos: “Las calles de Torreón a las tres de la tarde estaban cubiertas de cadáveres… La consternación en que quedó la ciudad es indescriptible, no hay palabras con que expresarla”.

De hecho, de acuerdo al propio medio, no existen muchos registros históricos sobre lo que pasó, como lo señala el académico Carlos Castañón Cuadros, del Museo Arocena de Torreón: “Hubo un silencio cómplice de una sociedad que no quiso afrontar o reconocer que fue parte de esa violencia, y la mejor manera de abordar ese terrible suceso histórico fue no hablando de ello”.

¿Cuál es el contexto de este hecho?

Como mencionábamos antes, era el inicio de la Revolución, los insurgentes estaba superando al ejército encabezado por Porfirio Díaz y lograron que en 1911 casi no hubiera elementos en el norte del país. Mientras tanto, Torreón era una de las ciudades más fructíferas de la época por la agricultura y la cosecha de algodón, y poco a poco llegaban ciudadanos de China que escapaban de la hambruna que existía en su país.

Ya para ese año, en esta parte de Coahuila estaba asentada una gran comunidad asiática con hasta 600 chinos, entre los que habían comerciantes, campesinos y hasta propietarios de lavanderías. De hecho, también vivían aquí personas con grandes cantidades de dinero que ayudaron a fundar el principal banco de Torreón.

La madrugada de ese 15 de mayo, llegaron hasta dos mil soldados de las fuerzas de Francisco I. Madero, por lo que soldados del ejército, que custodiaban Torreón, tuvieron que abandonar la ciudad después de un fuerte combate. Prácticamente, durante varias horas, no existieron autoridades en este lugar.

La masacre de chinos

De acuerdo con investigaciones, los asesinatos comenzaron cuando vecinos decidieron saquear los comercios de Torreón, pero principalmente a los de la comunidad china. Incluso, los acusaban de haberse aliado con las fuerzas de Porfirio Díaz, ya que aseguraban que los soldados comenzaron a disparar desde sus propiedades.

Sin embargo, nunca se comprobó que esto realmente sucediera. Al respecto, el historiador Marco Antonio Pérez Jiménez señala que los habitantes empezaron a asesinar a los chinos, sin importar que entre ellos también existieran niños y mujeres.

Finalmente, académicos e historiadores coinciden en que la violencia que se dio ese día contra la comunidad china, no fue normal; y que lo más probable, es que esto sucediera por una creciente xenofobia que se daba en varios países de América hacia los ciudadanos asiáticos. Incluso, mencionan los investigadores que muchos mexicanos, en aquellos tiempos, creían que sólo venían a quitarles el trabajo.

Es por este oscuro hecho histórico que sucedió en nuestro país, que López Obrador mencionó que México también debe pedir disculpas a China.

*Con información de la BBC