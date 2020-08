“No hay nada que temer”, dice AMLO tras declaraciones de Arturo Herrera sobre 2021

El fin de semana nos sorprendió con las declaraciones que hizo Arturo Herrera sobre 2021 y el trancazo que sufrirá la economía mexicana —de acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el próximo año nuestro país podría vivir la crisis económica más fuerte desde 1932. Ante esta predicción, AMLO fue cuestionado en la mañanera de este 31 de agosto. ¿Qué dijo?

“Mañana voy a informar, de modo que vamos a dar detalles de cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y económica”.

Esas fueron las palabras del presidente, un poco alivianando el pronóstico que Arturo Herrera dio en la reunión plenaria de Morena —el viernes pasado.

De acuerdo con el presidente, “sí tenemos finanzas públicas sanas, no hay nada que temer, tenemos lo fundamental, no va haber despidos de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va haber inflación, no se reducen —al contrario, se amplían— los montos destinados a los pobres en programas del bienestar, no se detienen ninguna de las obras prioritarias (…) y vamos saliendo”.

“Va pasando la pesadilla de la pandemia”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para repasar el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus en el sistema económico y de salud mexicano.

En ambos casos, el mandatario dijo que la pesadilla del coronavirus va pasando. Sin embargo, en rollos económicos el gobierno Federal y la población la ha podido librar de mejor forma.

“En lo económico, ahí les diría que vamos mejor en cuanto a la estrategia que se aplicó porque nos estamos recuperando, eso es un hecho. Se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y nos íbamos a levantar, que iba a ser una ‘V’, nuestros adversarios decían que iba a ser una ‘L’, que íbamos a caer y que íbamos a seguir abajo”.

¿Entonces?

Según AMLO, el gobierno ya cuenta con los indicadores que muestran que México está saliendo de la crisis económica y que además, lo hace con costos bajos. ¿Por qué?

Porque no se adquirió una deuda, el gobierno se apretó el cinturón y se liberaron fondos para la gente de escasos recursos, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador.

Eso y las remesas —que han sido un súper paro para 10 millones de familias— han hecho que la economía poco a poco se enderece.

¿Más detalles? El presidente dijo que de todo eso hablará mañana —1º de septiembre, día en que dará el Segundo Informe de Gobierno— y explicará cuál es el plan para enfrentar el impacto del coronavirus en la economía.

Las declaraciones de Arturo Herrera

Ya nomás como contexto, el sábado 29 de agosto, La Jornada publicó una nota sobre las declaraciones que hizo Herrera en la reunión plenaria de Morena —ahí donde se juntan los legisladores y las legisladoras morenistas.

Se supone que La Jornada obtuvo una copia de un audio con las declaraciones del titular de la SHCP, quien explicó que si bien para 2021 se prevé un repunte de la economía; las cosas estarán más rudas que en 2018 o 2019. ¿La razón?

Al Gobierno se le acabaron los “guardaditos” y aunque no contrate una nueva deuda, esta aumentará entre 10 y 17 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) por la depreciación del peso —cosa que AMLO reafirmó en la conferencia mañanera de hoy.

Según Herrera, este 2020 el gobierno y la población pudieron aguantar vara por las coberturas en el precio del petróleo, los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y los “guardaditos” del gobierno Federal.

Pero para 2021 estos tres amortiguadores no podrán con lo que se avecina, aún menos sin los “guardaditos” se terminaron; por lo que la SHCP trabaja en un presupuesto al que todas las dependencias deberán aplicar.