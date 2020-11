Con Biden o Trump: Dice AMLO que economía de México está preparada ante elecciones en EUA

Llegó el día. Este 3 de noviembre Estados Unidos elige a su próximo presidente y en este contexto, AMLO fue cuestionado en la mañanera sobre qué pasará en México, cómo impactarán las elecciones y el posible cambio de gobierno en la Casa Blanca. ¿Qué dijo el mandatario? Por lo pronto, que nuestro país tiene una “economía sana” y aguantará cualquier cambio en el gabacho.

De acuerdo con AMLO, México está preparado ante cualquier resultado en las elecciones de Estados Unidos, ya que cuenta con una estabilidad económica y financiera. Además de que la economía es “sólida y sana” —pese a la pandemia de COVID-19.

“Tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos y no hacer pronósticos; desde luego no tomar partido porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, no debemos de estar con actitudes injerencistas”, señaló @lopezobrador_. pic.twitter.com/oVOJNkC7aL — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 3, 2020

De paso, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno Federal tiene la confianza de los inversionistas extranjeros, así que si el demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca o Donald Trump se reelige, el resultado para México será el mismo, según el presidente.

AMLO aplicó la “no intervención”

A diferencia del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles —quien recibió un jalón de orejas por parte de la Segob (Secretaría de Gobernación) por hacer proselitismo a favor de Joe Biden—, AMLO descartó su apoyo para cualquiera de los candidatos, basado en el principio de no intervención.

“Tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos, desde luego no tomar partido, porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país (…) no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otro país”, respondió el Peje después de ser cuestionado sobre las elecciones en Estados Unidos.

Como saben, este 3 de noviembre —hubo quienes aseguraron que los comicios eran el mero mero 4 cof, cof Tatiana Clouthier— la ciudadanía de Estados Unidos decidirá si deja otros cuatro años a Donald Trump en el poder o ya de plano lo despacha y en su lugar pone a Joe Biden.

Con respecto a México, en un par de ocasiones Donald Trump le ha echado flores a AMLO y hasta llegó a asegurar —en una entrevista que respondió vía correo a El Universal— que su objetivo en la Casa Blanca es “hacer grande” a México y Estados Unidos… ¿con un muro en la frontera?