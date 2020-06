“Debemos evitar la politiquería”, responde AMLO a Alfaro sobre acusaciones contra la 4T

Hay que actuar de manera responsable. Esto fue lo que dijo AMLO al ser cuestionado sobre el mensaje que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio la noche del 4 de junio —en contexto de los hechos violentos en la manifestación que exigía justicia por el caso de Giovanni López.

“Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a las autoridades locales”, respondió el presidente a las palabras de Alfaro en la conferencia mañanera de este 5 de junio.

“No sé qué hizo (Enrique Alfaro) pero no tengo nada que ver con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar, para actuar de manera responsable”, expresó @lopezobrador_. pic.twitter.com/QgRWnpK9uO — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 5, 2020

Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y se declaró a favor de “resolver los problemas mediante el diálogo”. Y de paso, retó a Alfaro para que muestre las pruebas sobre la supuesta participación del presidente en los enfrentamientos que sucedieron en Guadalajara.

“Nosotros no vamos a intervenir”

AMLO fue cuestionado un par de veces sobre el mensaje de Enrique Alfaro y en toda ocasión, el mandatario se desmarcó de las acusaciones —acerca de que los muchachos de Morena buscan dañar al gobierno de Jalisco.

Y con un “no vamos nosotros a intervenir, somos respetuosos de la autonomía de los estados“, el mandatario adelantó que el gobierno Federal no intercederá o participará en la averiguación del caso de Giovanni López, ni tampoco en las respuestas a las manifestaciones convocadas.

Al igual que Alfaro, AMLO aplicó la lógica de que en todo movimiento “hay provocadores” y declaró que espera que el gobierno de Jalisco resuelva esta situación interna.

Sobre el asunto de los “sótanos del poder” —así se refirió el gobernador de Jalisco a la banda de la 4T que presuntamente opera desde CDMX para desestabilizar a su administración—, Obrador dijo que no participará en un pleito partidista.

“Él debió cuidar sus palabras porque es autoridad, no tenía porqué señalarme, inmiscuirme, debemos evitar la politiquería“, concluyó el presidente.