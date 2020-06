Sin confirmación: AMLO exhibe supuesto “Proyecto BOA” para “derrotar” a Morena

Este 9 de junio, en la clásica mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el vocero del Gobierno Federal, Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer un documento “confidencial” con el cual exhibe el “Proyecto BOA”; un supuesto plan de grupos políticos, empresariales y de comunicación para afectar a la 4T y a Morena en las próximas elecciones.

El documento “Rescatemos a México” fue presentado por el Coordinador General de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, quien puntualizó que se desconoce aún el origen y autenticidad de este texto.

Éste habla de una supuesta estrategia para desplazar a Morena en la Cámara de Diputados en 2021, y para revocar el mandato presidencial en 2022.

Así es, según el documento presentado en la conferencia matutina, este plan contempla desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales con una estrategia que implementaría dos frentes:

Según con el texto presentado, el plan de acción es acordar con los partidos políticos opositores la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales “de mayor rentabilidad”; y por medio de encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido, además de promover candidaturas únicas del BOA.

En los estados gobernados por PAN, PRI, PRD y MC, acordar una alianza para apoyar el BOA en los distritos federales y locales. Encargar a las cámaras empresariales que “apadrinen” a los candidatos del bloque, y cuidar el perfil de cada uno de ellos.

También centrar el discurso de BOA en el desempleo e inseguridad; contratar grupos de redes sociales, influencers y analistas para “insistir en la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político de la 4t”; y cabildeo en Washington para destacar el daño que ha hecho el Gobierno a las inversiones de Estados Unidos.

Asimismo, promover conferencias de críticos de la 4T; y finalmente un discurso que debe abarcar dos tesis cuando inicie el proceso electoral: que Morena es “derrotable” en las elecciones de 2021, y que ganando la mayoría en la Cámara de Diputados se podrá limitar el presupuesto a la 4T y bloquear reformas para aumentar la posibilidad de una revocación de mandato en 2022.

Entre los empresarios y asociaciones civiles se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, FEMSA y el Consejo Nacional Ciudadano. Mientras que en la sociedad política resaltan gobernadores de estados como Jalisco y Nuevo León, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y partidos como el PAN y México Libre.

Mientras que en los medios de comunicación, comunicadores y encuestadores, en el documento se mencionan nombres como Reforma, El Universal, Carlos Loret de Mola, Brozo, Ciro Gómez Leyva, León Krauze, Denisse Dresser, además de encuestadoras como Consulta Mitofsky.

En redes sociales cuentas asociadas a México Libre, PAN, FRENNA y hashtags como #ElCacas y #AmloMxTeReclama. Además, en el extranjero los cabildeos en Washington, Fondos de Inversión en Wall Street, Corporativos vinculados al T-MEC, prensa extranjera y corresponsales extranjeros en el país.

Presidencia también compartió un documento en el que se puede observar un supuesto análisis en redes sociales con el cual se puede conocer que temas como la liberación de Ovidio Guzmán, la violencia, el feminismo, hashtags como #ElCacas y la crisis por el coronavirus han sido temas tendencia durante mayo.

Además de cómo la “conversación negativa” hacia el presidente se ha trasladado, de acuerdo con este documento, a la opinión pública de esta misma red social, así como en las búsquedas realizadas en Google, Facebook e Instagram.

Por otra parte, se resalta que las tendencias “más críticas” hacia el mandatario como los hashtags #ElCacas y #AMLOMxTeReclama, supuestamente se encuentran relacionados a cuentas del expresidente Felipe Calderón.

En fin… por el momento, personajes como Ciro Gómez Leyva se han desligado de este proyecto BOA y autoridades no han presentado más pruebas de este supuesto plan.

No soy “promotor ni actor” de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado “Rescatemos a México”. No me metan en su complot. CGL

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 9, 2020