AMLO prefiere Facebook, pero… ¿cuáles son las redes sociales más populares en México?

Este 14 de octubre, en su clásica conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su punto de vista sobre las redes sociales que más se utilizan en nuestro país. Sí, según el tabasqueño Facebook es más abierto y más popular; mientras que para el mandatario, Twitter está dirigido a clases sociales altas.

¿Qué es lo que declaró AMLO?

Durante su conferencia, el presidente se dio un momento para dar su opinión sobre las redes sociales, señalando que Facebook es más abierto y popular, y que Twitter es más usado por la clase media y por las que se encuentran por arriba de ésta.

Así lo comentó López Obrador: “En el caso de las redes sociales es distinto el Twitter que el Face en lo que a nosotros nos corresponde, el Face es más abierto, y tiene una explicación: el Face es más popular, el Twitter tiene que ver más con la clase media hacia arriba. El Facebook es para mayor población“.

Incluso comentó que, por las características de su gobierno, lo que publica su administración por medio de Facebook tiene mayor impacto, “se extiende más, se reproduce más que lo de Twitter que es más limitado”.

Twitter manipula con “bots”: AMLO

Por otra parte, el tabasqueño también agregó que en nuestro país, en Twitter existe una manipulación por medio del uso de “bots”; algo que, según el presidente, no ocurre en Facebook.

Estas fueron sus palabras: “Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter, no me refiero a Twitter México, porque no creo que sea así a nivel mundial, aquí hay manipulación con los bots; en Face no pasa eso“.

A todo esto… ¿Cuáles son las redes sociales más populares en México?

De acuerdo con Yi Min Shum Xie, asesora empresarial, las redes sociales más utilizadas en nuestro país, durante este caótico 2020, son: YouTube con 96% de los usuarios, Facebook con el 94%, WhatsApp con 89%, Messenger 78%, Instagram 71%, Twitter 61%, Pinterest 46%, LinkedIn 36%, Snapchat 35%, Skype 32%, Tumblr 22%, Twitch 22%, WeChat 21%, TikTok 20%, Reddit 17% y Line 16%.

Sí, Facebook es la segunda red social más utilizada con hasta 84 millones de usuarios. Mientras que Twitter tiene aproximadamente 9.5 millones de usuarios.

*A partir del minuto 55:38 habla sobre las redes sociales