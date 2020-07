“Nunca se ha protegido tanto a las mujeres”, dice AMLO con 11 asesinatos al día

En Nicolás Romero, Estado de México, cinco mujeres —entre ellas tres menores de edad— fueron asesinadas en su domicilio. Durante los primeros meses de la cuarentena por coronavirus, se registró un aumento en las llamadas al 911 por violencia familiar y de género. Ante este escenario, AMLO declaró que en México nunca se había protegido tanto a las mujeres.

Esta declaración la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este 14 de julio, como respuesta a una serie de preguntas hechas por dos reporteras que cuestionaron al mandatario sobre la decisión de quitarle recursos a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis estados del país.

Trying to nail him down on concrete policies was impossible. Maybe that’s because rather than acting on this problem, just yesterday he cut over 37million pesos from gender violence budgets. In a country where 10 women are killed a day on average. https://t.co/iILjkG8SRi

— Isobel Yeung (@IsobelYeung) July 14, 2020