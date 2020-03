Por primera vez, aunque de lejitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo presente en una reunión de corte internacional. Nada menos que con los líderes del G-20

Y bueno, aunque debemos esperar para ver si AMLO y el G-20 llegaron a algún acuerdo relativo al tema principal de la reunión (la pandemia del coronavirus), AMLO dio a conocer en su mañanera los temas que él expuso ante líderes como Donal Trump, Justin Trudeau, Angel Merkel y Emmanuel Macron.

Informo que “la mañanera” iniciará a las 8 a.m. porque participaré de 6:00 a 7:30 a.m. en la Cumbre Virtual de Líderes del G20. El tema será coronavirus y alternativas. #COVID19 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

“Estuvimos exponiendo, dando a conocer nuestra visión y lo que ese está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica”, resumió AMLO, respecto a lo abordaron durante la reunión de de líderes del G-20 a quienes alentó con su tradicional “ánimo, vamos a vencer”.

De acuerdo con AMLO, en al tomar la palabra en la reunión expresó su solidaridad (y la del pueblo de México) con los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia.

Además, como ya lo ha señalado en varias de sus conferencias mañaneras, AMLO señaló a los líderes del mundo que “para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales. Se requiere de la participación de la gente”.

Esperando que no haya salido con eso de que “las mujeres son las que cuidan a los adultos mayores… porque los hombres pueden ser más desprendidos”, AMLO reafirmó ante los líderes del G-20 la importancia de la familia en la estrategia contra el coronavirus.

“Repetí que en México, como en otros pueblos, [la familia] es la institución de seguridad social más importante para proteger a nuestros adultos mayores y cuidar enfermos ( … ) y que esto es fundamental en la estrategia”.

También habló del tema económico

Respecto al previsiblemente complicado proceso de recuperación económica, durante y luego que se consiga superar la pandemia, AMLO dijo al G-20 que debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal. “Que toda la cooperación el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores”.

Según resumió AMLO, también recomendó que la ONU sea la encargada de controlar todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipo durante el combate a la pandemia del coronavirus. “Porque hay escasez y acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo”, pidió.

Quizás como indirecta para Trump, López Obrador solicitó a las grandes potencias establecer una “especie de tregua”, la cual implicaría que no haya cierres de fronteras y, mucho menos, políticas arancelarias unilaterales.

“Que no prevalezcan los monopolios comerciales. Que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera”.

Y pues así la participación de AMLO en la reunión del G-20… aunque resumida por el propio AMLO, ya veremos si alguno de los presentes reacciona a los pronunciamientos del presidente de México. Y que se dé a conocer algún video, ¿no? Pos para ver el estreno del presidente ante líderes del mundo. La novatada.