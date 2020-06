Sin temor a represalias de EU, México dispuesto a vender gasolina a Venezuela: AMLO

Si la administración de Nicolás Maduro se las está viendo difíciles para abastecer de combustible a su población, ayer AMLO le aventó una posible solución. Nomás sería cuestión de unas llamadas, quizás firmar algunos documentos y, ¡pum!, gasolina mexicana en Venezuela. Sólo una duda… si México importa casi toda la gasolina que consume, ¿de dónde saldría para vender?

Pequeños detalles en los que no ahondó AMLO…. para no ponerse más la soga al cuello y porque todavía no hay acercamiento por parte del gobierno de Maduro. Aún así, AMLO no le dio vueltas al asunto y dio material para las consignas de la próxima manifestación vehicular: México estaría dispuesto a venderle combustible a Venezuela, por cuestiones humanitarias.

“Bueno, no nos ha hecho ninguna solicitud; y en el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”, aseguró AMLO a la pregunta de una reportera sobre si, ante la escasez de combustible en Venezuela, México estaría dispuesto a echare la mano… a pesar de las sanciones provenientes de Estados Unidos.

“Sí, nosotros somos libres, México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países”, agregó el presidente. “Es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario. Nadie tiene derecho a oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país”.

¿A Venezuela? ¿no que mucho petróleo?

Seeeeeeeee, aunque Venezuela cuenta con reservas envidiables de petróleo, está igual que México y no cuenta con los recursos para su refinación. De ahí que mucho de su combustible es importado. Y hasta hace poco, la administración de Nicolás Maduro se la llevaba tranquila en esta área…. Sin embargo, comenzaron las presiones del lado estadounidense.

Uno de los recursos de los que ha echado mano el gobierno de Donald Trump para forzar la salida de Maduro es la distribución de combustibles provenientes de otros países. De acuerdo con El País, Irán es de los pocos que se ha aventado el tiro de enviar combustible a Venezuela e, incluso, le está echando la mano para reactivar algunas de sus refinerías. La paga por esta ayuda, según el diario español, fue de 9 toneladas de oro.

Así que bueeeeeno, según AMLO, México podría sumarse a la lista de países distribuidores de combustible a Venezuela… a pesar de las reacciones que podría provocar de Estados Unidos. Sólo hay que recordar que 70% de la gasolina que se consume en el país es importada y mucha de ella procede del gabacho. Así que quizás le convendría al presidente pensar en su ofrecimiento…

O bueno, quizás se refería a vender, luego, cuando ya esté funcionando Dos Bocas. Quién sabe.